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Çin’den ABD’nin uzaya silah konuşlandırmasına tepki

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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin uzaya silah konuşlandırmasına tepki göstererek, Pekin’in uzayın silahlandırılmasına ve bir savaş alanına dönüştürülmesine karşı çıktığını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin uzaya silah konuşlandırmasına tepki göstererek, Pekin'in uzayın silahlandırılmasına ve bir savaş alanına dönüştürülmesine karşı çıktığını söyledi.

Çin, ABD'nin uzaya silah konuşlandırmasına tepki göstererek, ABD'ye uzayda askeri yığınak yapmaması çağrısında bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Pekin'in uzayın silahlandırılmasına ve bir savaş alanına dönüştürülmesine karşı çıktığını söyledi. Guo, "ABD'yi uzaydaki askeri yığınağını genişletmeyi durdurmaya ve somut adımlarla küresel stratejik istikrarı korumaya çağırıyoruz" dedi.

Çin basınında yer alan haberlerde ise, ABD'nin söz konusu adımının "uzay hegemonyası" arayışını ortaya çıkardığını ve küresel bir uzay silahlanma yarışını körükleme riski taşıdığını belirtti.

ABD ilk kez açıklamıştı

ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Meink dün yaptığı açıklamada, ABD'nin uzaya silah konuşlandırdığını ilk kez belirtmişti. Meink, yörüngedeki silahın ABD güçlerini düşmanların saldırılarından korumak için gerekli olduğunu söylemişti. ABD'nin "gelişen tehditlere" karşı hazırlıklı olduğunu vurgulayan Meink, silahın yetenekleri veya ne zaman yörüngeye yerleştirildiği konusunda ayrıntı vermedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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