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Aksaray'da parkta husumetlisini göğsünden bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Aksaray'da parkta husumetlisini göğsünden bıçaklayan şüpheli tutuklandı
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AKSARAY'ın Fatih Mahallesi'ndeki bir parkta husumetlisi Cengiz Er (50) ile tartışan Muhammet Uzun (37), göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Yoğun bakımda tedavi gören Uzun'un hayati tehlikesi sürerken, gözaltına alınan Er, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

AKSARAY'da Muhammet Uzun (37), parkta karşılaştığı husumetlisi Cengiz Er (50) tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.

PARKTAKİ TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNDÜ

Olay, saat 11.00 sıralarında Fatih Mahallesi Tematik Park'ta meydana geldi. Muhammet Uzun, parkta karşılaştığı husumetlisi Cengiz Er ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Cengiz Er, Muhammet Uzun'u bıçakla göğsünden yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Uzun, ambulans ile Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Uzun'un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Er, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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