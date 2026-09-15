Aksaray'da parkta husumetlisini göğsünden bıçaklayan şüpheli tutuklandı

AKSARAY'da Muhammet Uzun (37), parkta karşılaştığı husumetlisi Cengiz Er (50) tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.

PARKTAKİ TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNDÜ

Olay, saat 11.00 sıralarında Fatih Mahallesi Tematik Park'ta meydana geldi. Muhammet Uzun, parkta karşılaştığı husumetlisi Cengiz Er ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Cengiz Er, Muhammet Uzun'u bıçakla göğsünden yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Uzun, ambulans ile Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Uzun'un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Er, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı