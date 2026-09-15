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Kim der 54 yaşında! Defne Samyeli'nin bikinili pozlarına aynı yorum yağdı

Kim der 54 yaşında! Defne Samyeli'nin bikinili pozlarına aynı yorum yağdı
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Sunuculuk, oyunculuk ve şarkıcılık kariyeriyle uzun yıllardır adından söz ettiren Defne Samyeli, Antalya tatilinden bikinili karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. 54 yaşındaki ve iki çocuk annesi Samyeli'nin fit görünümü dikkat çekerken, kareleri görenlerden "Gençlik iksirini bulmuş kesin", "Her daim güzel" ve "Denizkızı karaya çıktı" yorumları geldi.

Defne Samyeli, Antalya'daki tatilinden yeni karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin bikinili pozları ve fit görünümü dikkat çekti.

ANTALYA TATİLİNDEN BİKİNİLİ KARELER

Defne Samyeli tatiline hız kesmeden devam ediyor. Antalya'yı tercih eden ünlü isim, tatili sırasında objektif karşısına geçerek bikinili kareler verdi. 54 yaşındaki Samyeli'nin fit görünümü ve yıllara meydan okuyan görüntüsü dikkat çekerken, tatil kareleri kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. İki çocuk annesi Samyeli, 1,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında Antalya tatilinden farklı karelere yer verdi.

"GENÇLİK İKSİRİNİ BULMUŞ KESİN"

Samyeli'nin Antalya'da çekilen bikinili karelerini gören takipçilerinden dikkat çeken yorumlar geldi. Ünlü ismin görünümüne dikkat çeken kullanıcılar "Gençlik iksirini bulmuş kesin" ve "Her daim güzel" ifadelerini kullandı. Samyeli'nin tatil karelerine yapılan bir diğer dikkat çekici yorum ise "Denizkızı karaya çıktı" oldu.

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