Uçakta beklenmedik anlar! Kabin memuruna tezahürat yağdı

Uçuş öncesinde yolcuların güvenliği için yapılan rutin bilgilendirme bu kez farklı anlara sahne oldu.

Kabin memuru, emniyet kemerinin nasıl takılıp çıkarılacağını anlatmaya başladığı sırada uçaktaki yolcular hep birlikte alkışlayarak tezahüratta bulundu.

KABİN MEMURU ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Bir anda yükselen alkış ve tezahüratlar karşısında şaşıran kabin memuru, yolcuların coşkusuna gülümseyerek karşılık verdi. Uçuş öncesi rutin güvenlik anlatımı, yolcuların katılımıyla eğlenceli bir atmosfere dönüştü.

Kaynak: Haberler.com