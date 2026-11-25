CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis'te kurulması planlanan İzleme Komisyonu'nda CHP'yi Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'in temsil edeceğini açıkladı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, toplantı sonrasında MYK gündemine ilişkin açıklama yaptı. Sarı, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis çatısı altında kurulacak İzleme Komisyonuna ilişkin "Terörsüz Türkiye süreci bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak başından beri takip ettiğimiz, değerlendirdiğimiz, izlediğimiz ve başarılı olsun diye çaba sarf ettiğimiz bir süreçtir. Parlamenter zeminde, şeffaf biçimde, vatandaştan bir şey kaçırmadan Türkiye'nin barış iklimine katkı sağlamak açısından bir kanayan yaranın ortadan kaldırılabilmesi için, devletin kurucu partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu sürecin içinde aktif yer alması ve katkı sağlaması bizim temel duruşlarımızdan biridir. Bu süreci başından sonuna kadar destekleyen bir parti olarak İzleme Komisyonundaki üyemizi de netleştirdik. Bugün itibarıyla Kars Milletvekilimiz İnan Akgün Alp'in Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsilen İzleme Komisyonunda yer almasına karar verildi" dedi.

'KURULTAYIMIZI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Partinin kurultay takvimindeki ertelemelere ilişkin gelen eleştirilere yönelik soruya yanıt veren Sarı, "Eylül ayında 30 Ekim tarihinde başlayan ve 14 Şubat tarihine kadar devam edecek yaklaşık 3,5 aylık süre içerisinde bütün kongrelerimizi tamamlayıp partiyi olağan kurultaya götürecek bir takvim açıklamıştık. Bizim beklentimiz mahkemenin ve Yargıtay'ın temyiz başvurularını değerlendirerek davanın konusuz kaldığına ilişkin kesinleşmiş bir karar vermesiydi. Bu karar henüz kesinleşmiş değil. Eylül ayında başvurular çekilmiş olmasına rağmen Yargıtay henüz toplanıp konuyu ele alıp karar vermediği için, 30 Ekim tarihine geldiğimizde, artık kısa bir sürede karar verileceğini düşünerek biraz daha bekleyelim dedik. Kongrelerin başlangıç tarihini 30 Ekim'den 13 Kasım'a erteledik. Ancak 13 Kasım'a geldiğimiz anda hala karar verilmemişti. Verilmediği için de nisan ayının sonuna kadar uzanan bir takvimle kurultay yapma irademizi ortaya koyduk. Eğer Yargıtay yarın karar verirse, bu hafta karar verirse, önümüzdeki hafta karar verirse ve kararı kesinleştirirse biz bu kongre takvimini hemen öne alıp 14 Şubat'ta bile kongrelerimizi tamamlayabilecek durumdayız. Sadece yargısal bir engel vardır; bu yargısal engelin kesinleşmesini bekliyoruz ki yeni bir hukuki tartışma olmasın. Kısa bir süre içerisinde sonuçlanacağını umuyoruz; o karar verildikten sonra çok daha net ve sağlıklı biçimde kongrelerimizi yapacağız ve Cumhuriyet Halk Partisi tabanının ve kamuoyunun beklentisi olan kurultayımızı gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

'İKTİDARA MUHALEFET YAPIN'

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin grup toplantısında yaptığı 'karpuz sapı' benzetmesine ilişkin soruya yanıt veren Sarı, "Asıl mücadele etmemiz gereken kesim iktidar partisidir; muhalefete muhalefet yapmayın, iktidara muhalefet yapın. Ama arkadaşlarımızın bir türlü buradan çıkamadığını görüyorum açıkçası. Neticede kafalarda farklı bir siyasal yolculuk vardı ve bir siyasal yolculuğa çıktılar, bir parti kurdular. Parlamentodaki temsil açısından baktığımız zaman Türkiye'nin 2'nci büyük partisi oldular, 90 tane milletvekilleri var. Ana muhalefet partisi tartışması bir yana, sayısal/parlamenter büyüklük açısından en büyük muhalefet grubu bu arkadaşlarımız. Bu arkadaşlarımızın güçlerini, enerjilerini iktidara doğru yöneltmelerini bekleriz ama akılları fikirleri Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Nerede sapın kaldığı, nerede karpuzun kaldığı seçim günü belli olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bir sap yok ama o tarafta ciddi saplar görebilirler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı