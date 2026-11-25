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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, sahasında Aston Villa'yı 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Rafael Leao'nun karşılaşma sırasında oyun oynayarak canlı yayın açtığı yönündeki görüntüler taraftarların tepkisini çekmişti.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Portekizli futbolcunun Galatasaray'ın Aston Villa ile karşılaştığı sırada oyun oynadığı düşünülürken taraftarlar, "Böylesine önemli bir maçı insan nasıl izlemez?" ve "Bu nasıl profesyonellik?" şeklinde yorumlarda bulunmuştu.

GÖRÜNTÜLER ESKİ ÇIKTI

Rafael Leao'nun oyun oynadığı anlara ilişkin görüntülerin eski olduğu ortaya çıktı. Portekizli futbolcuya yönelik tepkilere neden olan görüntülerin Aston Villa karşılaşması sırasında çekilmediği anlaşıldı.

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