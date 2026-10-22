CHP Uşak Milletvekili Karaoba, YHT'nin Uşak kesiminde yüzde 53'ünün bittiğini söyledi

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, "Uşak, Ege ile İç Anadolu arasında bir geçiş noktası olduğu halde bir türlü burada ne yüksek hızlı tren projesi bitiyor ne de havalimanımız açılıyor." dedi.

Karaoba, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ankara- İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı ilk gündeme geldiğinde Uşak'tan da geçeceği için son derece memnun olduklarını belirtti.

Söz konusu projenin iki şehir arasındaki mesafeyi 14 saatten 3,5 saate düşürecek bir çalışma olduğunu anımsatan Karaoba, "Bir türlü bu proje bitmiyor. Hangi bakan çıkıp açıklasa, 'bu yıl bitecek, bu yıl bitecek' diyerek bir geçiştirme içerisinde." diye konuştu.

Projenin beklenen süre içerisinde tamamlanmaması üzerine soru önergeleri verdiklerini kaydeden Karaoba, "2016'da bitecek projenin 2026'da Uşak kesiminin bittiği mesafe yüzde 53." dedi.

Uşak Havalimanı'nın da açılmadığını söyleyen Karaoba, "Bir tek elimizde kara yolu var. Uşak sanayisi, derisi, tekstili, geri dönüşümü, seramiği ile Türkiye'nin sayılı şehirlerinden birisi. Yani Uşak dışarıya açılma açısından kısır bir noktada, yalnız bırakılmış bir durumdadır. Uşak, Ege ile İç Anadolu arasında bir geçiş noktası olduğu halde bir türlü burada ne yüksek hızlı tren projesi bitiyor ne de havalimanımız açılıyor." ifadelerini kullandı.

Karaoba, Genel Kurulda görüşmeleri süren Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin 3. maddesinde verilen önergeyle yapılan değişikliği de eleştirdi.

Kaynak: AA