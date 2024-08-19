CHP'den 'Can Atalay' hamlesi: TBMM'yi bir kez daha olağanüstü toplantıya çağıracaklar

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Can Atalay hakkındaki AYM kararı için Meclis Genel Kurulu'nu yeniden olağanüstü toplantıya çağıracaklarını duyurdu.

CHP'li Yücel, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

CAN ATALAY İÇİN MECLİS'İ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRACAKLAR

Deniz Yücel, Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararının doğrudan okutulması için Meclis Genel Kurulu'nun yeniden olağanüstü toplantıya çağrılması için ileriki günlerde adım atacaklarını söyledi.

"FİLİSTİN'İN, CHP İÇİN İKİNCİ BİR EV OLDUĞUNU KENDİSİYLE PAYLAŞTI"

Öte yandan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın geçen günlerde yaptıkları telefon görüşmesinde CHP Genel Başkanı Özel'i Filistin'e davet etmesine ilişkin soruya karşılık Yücel, "Genel Başkan'ımız, geçirmiş olduğu kaza nedeniyle Sayın Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kurulundaki konuşmasını dinleyememesi nedeniyle mazeretini kendisiyle paylaştı. Sayın Abbas, CHP'nin geçmişten beri Filistin davasına vermiş olduğu destekten dolayı memnuniyet duyduğunu paylaştı. Genel Başkan'ımızın Sosyalist Enternasyonel Başkan Yardımcısı olması sıfatıyla Filistin davasına tüm dünyanın dikkatini çekmesi, 130 ülkenin başbakanlarına mektup yazarak destek ve Filistin'in tanınması konusundaki beklentisini iletmesi nedeniyle teşekkürlerini ifade etti." dedi.

Yücel, açıklamasının devamında şunları kaydetti: "Filistin'in CHP için ikinci bir ev olduğunu, randevu beklemeksizin diledikleri her zaman Filistin'e gelebileceklerini kendisiyle paylaştı. Genel Başkan'ımızın programı doğrultusunda bir planlama yapılacak. Önümüzdeki takvimde Genel Başkan'ımız Sayın Özgür Özel'in Filistin'e Sayın Mahmud Abbas'ı ziyarete gideceğini paylaşabiliriz."