İmamoğlu "Kaybetme deneyimim yok" dedi, CHP'den manidar bir karşılık geldi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, kendisine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu sabah yaptığı açıklamada kullandığı "Seçim kaybetme tecrübem yok" ifadesinin sorulması üzerine Öztrak, "Seçimleri partimiz kazanır, partimiz kaybeder" şeklinde cevap verdi.

FAİZ ARTIRIMINI DEĞERLENDİRDİ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basın toplantısı düzenlendi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Öztrak, Merkez Bankası'nın 27 ay sonra politika faizini artırıp, yüzde 8.5'dan yüzde 15'e yükseltmesini değerlendirdi.

Merkez Bankası'nın faiz artırmasından da bahseden Öztrak, PPK üyelerine "Sizin kıbleniz neresi?" diye sordu. PPK üyelerinden sadece 1'i değişmesine rağmen kısa süre önceye kadar faiz düşürme kararı alırken bugün faizin yükseltildiğini vurgulayan Öztrak, PPK üyelerine şöyle seslendi:

"KIBLENİZ NERESİ"

"Daha önce Erdoğan'ın talimatıyla nas stratejisi uygulayarak faiz indiren Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun bu kez kıblelerini değiştirip faiz artırma kararı almasının altında ne yatıyor? Bu üyelere açık ve net soruyorum: Nassınıza ne oldu? Sizin kıbleniz neresi? Böyle giderse bu yönetim daha çok faiz arttırır, milleti daha çok işsizliğe mahkum eder."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği "Faiz sebep enflasyon sonuç" sözüne 'safsata' diyen Öztrak, "Öyle görünüyor ki 'Faiz sebep enflasyon netice' safsatasının sonu geldi" ifadesini kullandı.

"KAVGAYLA DEĞİL TARTIŞARAK"

Geride kalan seçim sonuçlarından bahseden Öztrak, partide yenilenme tartışmaları hakkında ise şöyle konuştu:

"Başta genel başkanımız olmak üzere hepimiz çok çalıştık ama kazanamadık. Buna çok üzüldük ama üzülmek yetmiyor. Şimdi ayağa kalkma, eksikleri ve hataları gidererek, üstümüzü silkeleyerek yeniden mücadeleye başlama vakti. Bu çerçevede parti içi yenilenme sürecini kavgayla değil ama demokrasinin gereği olarak tartışarak ve istişare ederek mevzuatın izin verdiği en hızlı şekilde tamamlayacağız."

İMAMOĞLU: KAYBETME DENEYİMİM OLMADIĞI İÇİN SORUNUZA CEVAP VEREMEYECEĞİM…

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevdeki dördüncü senesi. İmamoğlu, görevdeki dördüncü yılı vesilesiyle Haliç Kongre Merkezi'nde "23 Haziran Demokrasi Şenliği" düzenledi.

Bir gazetecinin "Bu genel başkan değişmeli ifadesini duymuyoruz, değişim talebinize genel başkan da dahil mi, siz kaç seçim kaybederseniz bırakırsınız?" sorusuna İmamoğlu, "Ben değimle ilgili fikrim farklı. Değişimin makul bir biçimde kavgasız, gürültüsüz, sancısız olabileceğine olan bir inancım var. Bu benim aile kültürümden geliyor. Karadenizli ailelerde de değişim biraz sancılıdır. Kolay kolay makam, mevki ya da bir mülk, sahiplik devredilmez ama Allah nasip etti benim babam 21 yaşında işi devretti. Ben sorumluluğu genç yaşta yaşadım gördüm. Konumlanmayı ve konumlandırmayı marifetli bir şekilde başaracak bir kişiliğe sahibim.

Bu bağlamda benim hala idealim ve hayalim Sayın Genel Başkanımızın hem partiyle ilgili değişimin, hem kurultaydaki gerekiyorsa makamdaki değişimlerin sancısız bir şekilde yürütülebileceğini ispat etmesidir. Bahsettiğiniz sancılı değişimlerin yerine sancısız değişimler partide muvaffakiyet elde ederse işte o gün itibariyle biz kazanan bir parti kazanan bir muhalefet olma yolunda emin adımlarla ilerleriz. Kaç seçim kazanma, kaybetme tarafı…Biraz iğneli bir soru olsa da, kişisel seçimlerim itibariyle kaybetme deneyimim olmadığı için sorunuza cevap veremeyeceğim" yanıtını verdi.