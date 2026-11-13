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Eşine sarkıntılık yapan adamı cinsel organından vurdu

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Eşine sarkıntılık yapan adamı cinsel organından vurdu
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Kolombiya'da bir kişi, eşine sarkıntılık yaptığını öne sürdüğü adamla sokak ortasında tartıştıktan sonra silahını çekti. Tartışmanın büyümesi üzerine karşısındaki kişiyi cinsel organından vuran saldırganın, olayın ardından eşiyle birlikte bölgeden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kolombiya'da yaşandığı belirtilen olayda, bir kişi eşine sarkıntılık yaptığını iddia ettiği adamla sokakta karşı karşıya geldi. İkili arasında başlayan sözlü tartışma dakikalarca sürdü.

Tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulunan silahı çıkaran saldırgan, karşısındaki kişiyi cinsel organından vurdu.

SALDIRININ ARDINDAN EŞİYLE UZAKLAŞTI

Silahlı saldırının ardından şüpheli, eşiyle birlikte olay yerinden uzaklaştı. Saldırganın olay sonrasındaki sakin tavırları dikkat çekerken, yaşananlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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