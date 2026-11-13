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Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi

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Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi
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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın göreve gelmesine kadar kamuoyunun karşısına pek çıkmayan eşi Latife el-Durubi, artık uluslararası etkinliklerde boy gösteriyor. Antalya'da düzenlenen COP31 zirvesinin dikkat çeken isimlerinden biri olan el-Durubi, Emine Erdoğan'ın ev sahipliğindeki toplantıya katıldı. Yaklaşık 250 bin takipçili sosyal medya hesabından paylaşım yapan el-Durubi, Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

  • Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife el-Durubi, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamındaki, devlet ve hükümet başkanlarının eşlerinin katıldığı yuvarlak masa toplantısına katıldı.
  • Emine Erdoğan'ın ev sahipliğindeki toplantıda iklim değişikliğiyle mücadele, çevresel sürdürülebilirlik ve uluslararası iş birliği konuları ele alındı.
  • Latife el-Durubi'nin yaklaşık 250 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabı bulunuyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın göreve gelmesinin ardından kamuoyunun karşısına daha sık çıkmaya başlayan eşi Latife el-Durubi, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere katıldı. El-Durubi, Emine Erdoğan'ın ev sahipliğindeki toplantının ardından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin First Lady'sine teşekkür etti.

ETKİNLİKLERDE EŞİNİ YALNIZ BIRAKMIYOR 

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife el-Durubi, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında gerçekleştirilen buluşmada yer aldı. Şara'nın Suriye'de cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesinin ardından uluslararası etkinliklerde daha fazla görünmeye başlayan el-Durubi, devlet ve hükümet başkanlarının eşlerinin katıldığı yuvarlak masa toplantısına iştirak etti. Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda iklim değişikliğiyle mücadele, çevresel sürdürülebilirlik ve uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi gibi konular ele alındı.

EMİNE ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR 

Kamuoyunun karşısına çıkmaya başlamasının ardından sosyal medya hesabını da aktif şekilde kullanan Latife el-Durubi'nin yaklaşık 250 bin takipçisi bulunuyor. Antalya'daki programın ardından paylaşım yapan el-Durubi, Emine Erdoğan'a da yer verdi. Toplantıya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren el-Durubi, özellikle Sıfır Atık girişimi ve sürdürülebilir bir gelecek için yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Latife el-Durubi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Antalya’da, Sayın Emine Erdoğan’ın ev sahipliğinde, çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının eşlerinin katılımıyla düzenlenen COP31 kapsamındaki yuvarlak masa toplantısına katılmaktan memnuniyet duydum. Toplantıda 'Sıfır Atık' girişimi, iklim değişikliğiyle mücadele ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı. Nazik ev sahipliği ve sürdürülebilir bir gelecek için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Sayın Emine Erdoğan’a teşekkür ederim"

İşte Latife el-Durubi'nin paylaşımlarından bazıları; 

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Kaynak: Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Haberler.com
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıabbas dursun:

gözler yalan söylemez buda kocasıda hiç iyi bakmıyor

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Haber YorumlarıUfuk BİR:

Amerika sever bunları

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Haber Yorumlarısefa260328:İlk yorumu

sürekli terbiyesiz lik yapıyorsun. biraz edep.

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Haber YorumlarıDüşünen adam:

Latife Hanım hoş geldiniz.

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Haber YorumlarıSerkan Ege:

Ne damga vurmakmis bee !

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Haber YorumlarıHakan Kizilay:

Asker kafası kesenleri baştacı yaptık vay be

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