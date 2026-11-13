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Türkiye'de eğitim alan Somalili komandolar ülkelerine döndü

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Türkiye'de eğitim alan Somalili komandolar ülkelerine döndü
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Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından verilen ileri düzey askeri eğitimleri tamamlayan Somalili Gorgor komandoları ülkelerine döndü. Muharebe teknikleri, operasyonel hazırlık ve birlik koordinasyonu alanlarında eğitim alan askerlerin, Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a karşı yürütülen operasyonlarda görev alması bekleniyor. Türkiye'nin Somali ordusuna yönelik eğitim ve danışmanlık desteği ise devam ediyor.

  • Somali Milli Ordusuna bağlı Gorgor Komando Tugayı personeli, Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle yürütülen ileri düzey askeri eğitim programını tamamlayarak ülkesine döndü.
  • Eğitimlerde Somalili askerlere askeri disiplin, taktik harekât, operasyonel hazırlık ve birlik koordinasyonu konularında eğitim verildi.
  • Türkiye'de eğitilen Gorgor birliklerinin Somali'de güvenliğin sağlanması ve Eş-Şebab'a karşı yürütülen operasyonlarda görev alması bekleniyor.

Türkiye ile Somali arasında savunma ve güvenlik alanında yürütülen iş birliği kapsamında Somalili askerlerin eğitim faaliyetleri devam ediyor. Somali Milli Ordusuna bağlı Gorgor Komando Tugayı personeli, Türkiye'de gerçekleştirilen ileri düzey askeri eğitim programını başarıyla tamamladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle yürütülen eğitimlerde askerlerin muharebe becerilerinin geliştirilmesi, birlikler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve zorlu operasyon koşullarına hazırlanması amaçlandı.

Eğitimlerini tamamlayan Somalili komandolar, ülkelerine dönerek Somali ordusunun güvenlik kapasitesine katkı sağlamaya hazırlanıyor.

TÜRK ASKERLERİ TARAFINDAN YETİŞTİRİLDİLER

Türkiye'deki eğitim programları kapsamında Somalili askerlere askeri disiplin, taktik harekât, operasyonel hazırlık ve birlik koordinasyonu konularında eğitim verildi.

Gorgor komandoları, Somali ordusunun terörle mücadele operasyonlarında görev alan önemli birlikleri arasında bulunuyor. Türkiye'de kazanılan askeri bilgi ve becerilerin, bu birliklerin sahadaki etkinliğini artırması hedefleniyor.

Somali basınında yer alan haberlerde, Türkiye'deki eğitim programlarının Somali ordusunun modernizasyonu açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.

SOMALİ'DE KRİTİK GÖREVLER ÜSTLENECEKLER

Türkiye'de eğitim alan Gorgor birliklerinin, Somali'de güvenliğin sağlanması ve terör örgütü Eş-Şebab'a karşı yürütülen operasyonlarda görev alması bekleniyor.

Somali yönetimi, ülkenin farklı bölgelerinde güvenlik sorumluluğunu daha fazla üstlenebilmek amacıyla ordunun eğitim ve donanım kapasitesini güçlendirmeye çalışıyor.

Bu kapsamda Türkiye'de yetiştirilen birliklerin, Somali güvenlik güçlerinin operasyonel hazırlığına katkıda bulunması amaçlanıyor.

TÜRKİYE SOMALİ ORDUSUNUN EĞİTİMİNDE ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

Türkiye, Somali'nin askeri kapasitesinin geliştirilmesi ve güvenlik kurumlarının güçlendirilmesi çalışmalarına uzun süredir destek veriyor.

Başkent Mogadişu'da bulunan TURKSOM Askeri Eğitim Tesisi, iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin önemli merkezlerinden biri olarak faaliyet gösteriyor.

Tesiste Somalili askerlere temel ve ileri düzey askeri eğitimler verilirken, belirli birlikler daha kapsamlı eğitim programları için Türkiye'ye gönderiliyor.

Türkiye'nin sağladığı eğitim ve danışmanlık desteğiyle Somali ordusunun kendi güvenlik ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasiteye ulaşması hedefleniyor.

TERÖRLE MÜCADELEDE TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ SÜRÜYOR

Somali, uzun yıllardır terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırılarıyla mücadele ediyor. Ülkede güvenlik güçlerinin operasyonel kapasitesinin artırılması, terörle mücadele çalışmalarının önemli unsurlarından biri olarak görülüyor.

Türkiye'nin Somali'ye verdiği askeri eğitim, danışmanlık ve kapasite geliştirme desteği de bu süreçte öne çıkıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından eğitilen Gorgor komandolarının, ülkelerindeki güvenlik operasyonlarında daha etkin görev üstlenmesi bekleniyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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