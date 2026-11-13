4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında kahreden detay! Facia büyüyebilirmiş

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy Mahallesi'nde S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğramasının ardından bölgede yangın çıktı. Kazanın yerleşim alanına yakın bir noktada meydana gelmesi nedeniyle alevler çevredeki bir eve kadar ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

HELİKOPTERİN PARÇALARI EVE İSABET ETTİ

Kazanın ardından ortaya çıkan ayrıntılar, çevredeki vatandaşların da büyük tehlike atlattığını ortaya koydu. Helikopterden kopan parçalar yakındaki bir eve isabet etti.

Olay sırasında evde bulunan 2 vatandaş hafif şekilde yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.

Helikopterin yerleşim yerlerine yakın bir noktaya düşmesi ve parçalarının evlere ulaşması, kazanın boyutunun çok daha büyük olabileceğini gösterdi.

4 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Kazanın ardından bölge güvenlik çemberine alınırken, helikopterin düşüş nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ve iki savcı görevlendirildi.

Helikopterin neden düştüğü henüz kesinlik kazanmadı.

DAHA ÖNCE DE BENZER KAZALAR YAŞANDI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde bulunan Sikorsky tipi helikopterler, geçmişte de çeşitli kazalara karıştı.

Siirt'in Pervari ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında 17 askerimiz, Giresun'un Alucra ilçesindeki kazada ise 7 askerimiz şehit olmuştu.

İstanbul Sancaktepe'de eğitim uçuşu sırasında yerleşim alanına düşen askeri helikopterde de 4 askerimiz şehit olmuş, 1 askerimiz yaralanmıştı.

Malatya'daki son kazanın ardından gözler, helikopterin düşüş nedenini ortaya çıkaracak teknik incelemelere çevrildi.