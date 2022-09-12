CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek'ten tartışma yaratan sözler: Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır

CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek'in katıldığı bir etkinlikte verdiği röportajda "Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır" ifadesini kullanması büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Geçtiğimiz günlerde CHP'li vekil Gürsel Tekin'in "İktidarımızda HDP'ye bakanlık verilebilir" çıkışı sonrası İYİ Parti ile yaşanan gerginlik, Bilek'in açıklamalarından sonra iyiden iyiye tırmanacağa benziyor.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda sarf ettiği "İktidarımızda HDP'ye bakanlık verilebilir" çıkışı Millet İttifakı ortağı İYİ Parti ile gerilim yaşanmasına neden olurken, CHP'den işbirliğini tehlikeye sokacak bir şok çıkış daha geldi.

CHP'Lİ BİLEK'TEN TARTIŞMA YARATAN "DİYARBAKIR ÇIKIŞI"

CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek katıldığı bir etkinlikte verdiği röportajda " Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır" ifadesini kullandı.

CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek.

İYİ PARTİ'NİN VERECEĞİ TEPKİ MERAK KONUSU

Bilek'in yaptığı açıklama büyük bir tartışmanın fitilini ateşlerken sosyal medyada çok sayıda tepkiye neden olan sözlerin İYİ Parti cephesinde nasıl karşılık bulacağı ise büyük merak konusu oldu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Öte yandan CHP Parti Meclisi Üyesi Bilek'in Diyarbakır ile ilgili sözlerine özellikle Twitter üzerinden onlarca kullanıcı yazdıkları oldukça sert yorumlarla tepki gösterdi. İşte o paylaşımlardan bazıları;