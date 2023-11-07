CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'de karşılandı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yeni Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa programı için geldiği İzmir Adnan Menderes Havaalanında partililer tarafından karşılandı.

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) 38. Olağan Kurultayında, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla oy alarak genel başkan seçilen Özgür Özel, memleketi Manisa'ya gitmek için İzmir Adnan Menderes Havaalanına uçakla iniş yaptı. Havaalanında partililer tarafından coşkuyla karşılanan Özgür Özel'e yoğun ilgi gösterildi. Alandaki yoğunluk nedeniyle, basın mensupları ve vatandaşlar zaman zaman ezilme tehlikesi yaşadı. Yeni Genel Başkan Özgür Özel, daha sonrada kara yoluyla memleketi Manisa'ya gitmek üzere yola çıktı. - İZMİR