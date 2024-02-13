CHP'nin Esenyurt'tan başkan adayı göstereceği konuşulan Gürsel Tekin partisinden istifa etti
CHP'nin Esenyurt'tan başkan adayı göstereceği konuşulan Gürsel Tekin partisinden istifa etti.
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Ayrıntılar geliyor...
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