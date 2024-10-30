CHP MYK İstanbul'da olağanüstü toplanıyor

İstanbul'da CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltına alınan Özer, adliyeye sevk edildi.

CHP MYK İSTANBUL'DA OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Özer'le ilgili mahkemenin vereceği karar merakla beklenirken, CHP dikkat çeken bir karar aldı. CHP Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) yarın İstanbul'da olağanüstü toplanacağı belirtildi. Bütün İstanbul milletvekilleri İstanbul'a davet edildi. Ayrıca CHP, 1-3 Kasım 2024 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştireceği kampı, İstanbul'a çekti.

"BİR OPERASYON İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, vatandaşları Esenyurt Belediyesi'nin önünde toplanmaya davet etti. Günaydın, şunları söyledi: "Bir operasyon yapıyorlar. Esenyurt Belediyesi'nden başlayıp, İstanbul Büyükşehir Belediyemize, Cumhuriyet Halk Partimize yönelik bir ayrıştırma, bir itibar suikastı, hukukun araçsallaştırılması üzerinden yapılan bir operasyon ile karşı karşıyayız.

"KUMPASLARINIZI SİZİN AVUCUNUZDA PATLATACAĞIZ"

Aziz milletimize bir çağrımız var. Şu an itibarıyla CHP'nin bütün vekilleri, parti meclisi üyeleri, yüksek disiplin kurulu üyeleri İstanbul'a intikal halindeler. Yarın MYK'mız Esenyurt'ta olağanüstü toplanacak. Partinin tüm yöneticileri Esenyurt Belediyesi'nin önünde olacaklar. Tüm yurttaşlarımızı iradelerine, Esenyurt'un, İstanbul'un ve Türkiye'nin iradesine sahip çıkmaya çağırıyoruz. Siyaseti hukuk koridorlarından, adliye koridorlarından dizayn etmenize izin vermeyeceğiz. Kumpaslarınızı sizin avucunuzda, kucağınızda patlatacağız.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer

"HERKESİ MİLLETİN İRADESİNE SAHİP ÇIKMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Hiçbir CHP'li belediye başkanının yalnız olmadığını göreceksiniz. Yarın yalnızca İstanbul'da değil, Türkiye'nin dört bir yanındaki bütün yurttaşlarımızı milletin iradesine yönelik açık gasp girişimine karşı eylem yapmaya, sokaklara çıkmaya, anayasal haklarını kullanmaya davet ediyorum. Milletin iradesine hep beraber sahip çıkacağız."