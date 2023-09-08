CHP Milletvekili Umut Akdoğan, Çocuk İstismarı ve Şiddeti İçin Meclis Araştırması İstedi

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, çocukların her türlü istismara ve şiddete karşı korunması, suça mağdur veya fail olarak karışmalarına karşı tedbir almak amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi. Akdoğan, "Çocukların suça sürüklenmesindeki ana etmenlerden birinin artan yoksulluk ile önleme politikalarının yeterli şekilde sisteme entegre edilmemesi olduğunu uzmanlar söylüyor. Biz politika ve yasa yapıcılar bu uyarılara gözlerimizi, kulaklarımızı kapatamayız. Çünkü çocuklarımızın yeri ıslah evleri değil, Çocuklarımızın yeri okullarıdır" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, çocukların her türlü istismara ve şiddete karşı korunması, suça mağdur veya fail olarak karışmalarının en aza indirilmesi amacıla alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi için araştırma önergesi verdi. Akdoğan, önergenin gerekçesinde şunları ifade etti:

Ç OCUKLARIN SUÇA SÜRÜKLENMESİNDEKİ ANA ETMENLERDEN BİRİ ARTAN YOKSULLUK"

"TÜİK'in her yıl çocuklara ilişkin yayımladığı istatistiklere göre 2022 yılında güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 20.5 artarak 601 bin 754'e çıktı. Bu olaylarda çocukların 259 bin 106'sı mağdur olarak, 206 bin 853'ü suça sürüklenme sebebiyle, 100 bin 490'ı bilgisine başvurma amacıyla, 16 bin 499'u kayıp olması sebebiyle, 12 bin 684'ü kabahat işlediği iddiasıyla, 6 bin 122'si ise bu nedenlerin dışında kalan diğer nedenlerden dolayı güvenlik birimlerine geldi veya getirildi. Buna göre, çocuklarımızın büyük kısmı ya mağdur ya fail olarak güvenlik birimine getiriliyor. Diğer bir grup çocuğun da bilgisine başvurulması için güvenlik birimine getirildiğini görüyoruz. Yani ya olaylara şahit olmuşlar ya da bir bilgileri olduğu için getirilmişler. Sonuçta sebebi ne olursa olsun çocuklarımız aslında hiç bulunmamaları gereken bir ortama geçen yıla oranla yüzde 20,5 fazla gelmiş veya getirilmişler.

Ekonomik kriz ve giderek düşen alım gücünün çocuklarımız üzerindeki olumsuz etkilerinin gözardı edilmemesi gerekir. Çocukların suça sürüklenmesindeki ana etmenlerden birinin artan yoksulluk ile önleme politikalarının yeterli şekilde sisteme entegre edilmemesi olduğunu uzmanlar söylüyor. Biz politika ve yasa yapıcılar bu uyarılara gözlerimizi, kulaklarımızı kapatamayız Çünkü çocuklarımızın yeri ıslah evleri değil. Çocuklarımızın yeri güvenlik birimleri değil. Çocuklarımızın yeri okullarıdır. Çocuklarımıza güvenli bir gelecek okullarında kurulur."

"GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAZSAK, BİR NESLİ KAYBEDERİZ"

Akdoğan, Anayasanın "Ailenin korunması ve çocuk hakları" başlıklı 41.maddesinin son fıkrasında, devletin, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri almakla görevli olduğunun hüküm altına alındığını hatırlatarak iktidar vekillerine "Uzman görüşlerini alarak ve objektif bir yöntemle konuyu detaylı inceleyerek yapılacak bir çalışma iktidarıyla, muhalefetiyle tüm vekillerin görevi. Çünkü çocuklarımızın suçtan uzak bir ortamda büyümeleri için gerekli tedbirleri almazsak, bir nesli kaybederiz" çağrısından bulundu.