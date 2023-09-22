CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir Atatürk Lisesi'ndeki öğrencilere verilen yemekleri eleştirdi

KERİM UĞUR

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir Atatürk Lisesi'nde yatılı öğrencilere verildiğini belirttiği yemeklerin görselini paylaşarak "Nice yazarları, bilim insanlarını, siyasetçileri yetiştirmiş Türkiye'nin ve İzmir'in en köklü okullarından biri öğrencilerini aç bırakıyor. Savaşta mıyız? Kıtlıkta mı" diye tepki gösterdi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir Atatürk Lisesi'nde kalan yatılı öğrencilere verilen yemekler olduğunu iddia ettiği tabildot görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımına Milli Eğitim Bakanlığı'nın hesabını etiketleyen Erdan Kılıç, şunları belirtti:

"Kendileri manda yoğurduna hurma katarken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın İzmir Atatürk Lisesi'nin yatılı öğrencilerine reva gördüğü yemekler bunlar. Nice yazarları, bilim insanlarını, siyasetçileri yetiştirmiş Türkiye'nin ve İzmir'in en köklü okullarından biri öğrencilerini aç bırakıyor. Savaşta mıyız? Kıtlıkta mı?"