CHP Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, kesin hesap komisyonu kurulması önerisinde bulundu

CHP İzmir Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun CHP Grubu Sözcüsü Rahmi Aşkın Türeli, komisyon gündemindeki 2024 yılı bütçe teklifi ile ilgili; "Plan ve Bütçe Komisyonu ile kesin hesap komisyonu ayrılsın. Kesin hesap komisyonu ayrı bir komisyon olsun ve Sayıştay raporları kapsamında bütçe kesin hesabı ayrıntılı bir biçimde ele alsın. Hatta başkanı da ana muhalefet partisinden bir milletvekili olsun. Bunu şunun için söylüyoruz: Tamam, bütçeler var, biz burada bütçeyle bir anlamda ön izin veriyoruz, ilgili yılda yatırımların yapılmasına, harcamalara, vergilerin toplanmasına... Ama sonuç itibarıyla bunlar neydi? İki yıl önce biz ne demiştik? Amaç, hedefler nelerdi? Bunlara ulaşıldı mı? Ulaşılmadıysa neden ulaşılmadı? Bunların hepsinin Sayıştay raporları kapsamında ayrıntılı bir biçimde incelenmesine ihtiyaç var" dedi.

CHP İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu'nun CHP Grubu Sözcüsü Rahmi Aşkın Türeli, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sunumunun ardından, 2024 yılı bütçe kanunu teklifini değerlendirdi. Türeli bütçenin görüşülme usulüne ilişkin şunları söyledi:

"Kesin hesap konusu çok önemli bir konu fakat biz şunu biliyoruz. Ben geçmişte 24'üncü Dönem milletvekilliği döneminde de gene Plan ve Bütçe Komisyonu üyesiydim oradan da biliyorum. Kesin hesap kanunu genel anlamda hep bütçenin gölgesinde kalır ve yeteri kadar tartışılmaz. O yüzden de bizim parti olarak da bir önerimiz var, dedik ki: 'Plan ve Bütçe Komisyonu ile kesin hesap komisyonu ayrılsın. Kesin hesap komisyonu ayrı bir komisyon olsun ve Sayıştay raporları kapsamında bütçe kesin hesabı ayrıntılı bir biçimde ele alsın. Hatta başkanı da ana muhalefet partisinden bir milletvekili olsun. Bunu şunun için söylüyoruz: Tamam, bütçeler var, biz burada bütçeyle bir anlamda ön izin veriyoruz, ilgili yılda yatırımların yapılmasına, harcamalara, vergilerin toplanmasına. Ama sonuç itibarıyla bunlar neydi? İki yıl önce biz ne demiştik? Amaç, hedefler nelerdi? Bunlara ulaşıldı mı? Ulaşılmadıysa neden ulaşılmadı? Bütün bunların hepsinin Sayıştay raporları kapsamında ayrıntılı bir biçimde incelenmesine ihtiyaç var. Şimdi biraz önce baktım, önümüze toplam 226 tane rapor gelmiş, böyle bir zaman içinde, her gün görüşeceğiz. Nasıl görüşeceğiz bunları? Bir kere, öncelikli önerimiz Plan ve Bütçe Komisyonumuz bu Sayıştay raporlarına ilişkin bir çalışma yapıp buradaki genel bulguları özetleyerek bizimle paylaşırlarsa memnun oluruz.

İkinci olarak da bir alt komisyon önerimiz var, Plan ve Bütçe Komisyonu içinden bir alt komisyon oluşturulsun Sayın Başkan, bu alt komisyon bir taraftan bütçeyi görüşürken bir taraftan Sayıştay raporları çerçevesinde kesin hesabı görüşsün. Bakın, bu önemli 'Açıklık, şeffaflık, hesap verilebilirlik' diyorsunuz o zaman gelin, bunu birlikte yapalım, doğru bir biçimde bütçenin layıkıyla görüşülmesi için.

Bütçe ile kesin hesap bir bütünün parçaları. Şimdi, biz bu sene 2024 yılı bütçesini görüşüyoruz, iki yıl sonra 2024 yılının kesin hesabını görüşeceğiz. Bu anlamda, daha sağlıklı olması bütçe açısından önemli, bizler bunu, üzerimize düşen bu görevi layıkıyla yerine getirmeliyiz. Sonra Genel Kurul aşaması olacak, tabii bütün Parlamento bu işin, sürecin işine katılacak. Ama kamuoyu da bizi çok yakından izliyor, izlemeye devam ediyor. Parlamentonun itibarı açısından, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin itibarı açısından da bunun çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum; son konu da buydu."