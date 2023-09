CHP Milletvekili İsmet Güneşhan, Tutuklu Siyasetçi ve Gazetecileri Ziyaret Etti

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Marmara (Silivri) Cezaevi'nde tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, gazeteci-yazarlar Merdan Yanardağ ve Barış Pehlivan ile Gezi Parkı davası tutuklularından şehir plancısı Tayfun Kahraman'ı ziyaret etti. Güneşhan, özgürlüklerine kavuşmaları gerektiğini belirterek mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Marmara (Silivri) Cezaevi'nde tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, gazeteci- yazarlar Merdan Yanardağ ve Barış Pehlivan ile Gezi Parkı davası tutuklularından şehir plancısı Tayfun Kahraman'ı ziyaret etti. Güneşhan, Atalay, Yanardağ, Pehlivan ve Kahraman'ın bir an önce özgürlüklerine kavuşması gerektiğini ifade ederek "Bunların ortak noktası; bu ülkede demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin tam olarak yerleşmesi mücadelesi olduğu için bugün içerideler. Bu mücadeleye yine devam edeceklerini ifade ettiler. Bizler de onlarla birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Türkiye hak ettiği noktaya gelecek, Türkiye'de yaşayan insanlar barış, huzur içerisinde, demokratik bir ortamda yaşamaları için mücadelemizi ortakça vereceğiz" dedi.

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, bugün Marmara (Silivri) Cezaevi'nde tutuklu olan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, gazeteci-yazar Barış Pehlivan ve Taksim Dayanışması sözcülerinden şehir plancısı Tayfun Kahraman'ı ziyaret etti. Güneşhan, ziyareti sonrası şu açıklamayı yaptı:

"TÜRKİYE'DE YAŞAYAN İNSANLARIN BARIŞ, HUZUR İÇERİSİNDE, DEMOKRATİK BİR ORTAMDA YAŞAMALARI İÇİN MÜCADELEMİZİ ORTAKÇA VERECEĞİZ"

"Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu arkadaşlarımız cezaevinde suçlu olduklarından dolayı değil mevcut iktidarla aynı görüşü paylaşmadıklarından dolayı, mevcut iktidarın yanlışların ortaya koyduklarından dolayı siyasi rehine olarak tutuluyorlar. Bu iktidar kendilerinden olmayan, kendileri gibi düşünmeyen herkese karşı düşmanca hareket ediyorlar, bir korku imparatorluğu yaratmak istiyorlar. Bu arkadaşlarımızı da maalesef suçsuz olduklarını herkesin çok iyi bilmesine rağmen cezaevinde bulunmaktalar. Kendileriyle uzun uzun sohbetler ettik, ülkenin geleceğiyle ilgili, önümüzde yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Hataylı hemşehrilerimizin iradesi sonucu seçilmiş olan Can Atalay'ın da bir an önce milletvekili olarak görev yapması en büyük arzumuz. Barış Pehlivan'ın da Merdan Yanardağ'ın da Tayfun Kahraman'ın da özgürlüklerine kavuşması... Bunların ortak noktası; bu ülkede demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin tam olarak yerleşmesi mücadelesi olduğu için bugün içerideler. Bu mücadeleye yine devam edeceklerini ifade ettiler. Bizler de onlarla birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Türkiye hak ettiği noktaya gelecek, Türkiye'de yaşayan insanlar barış, huzur içerisinde, demokratik bir ortamda yaşamaları için mücadelemizi ortakça vereceğiz. Bir an önce özgürlüklerine kavuşup aramıza katılmalarını bekliyoruz."