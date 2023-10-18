CHP Milletvekili Ali Öztunç, TRT Genel Müdürlüğü'ndeki atamaları sorguladı

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a TRT Genel Müdürlüğü ile ilgili çeşitli iddiaları sordu. Öztunç, atamalarda liyakatin gözetilmediğini ve akrabalara istihdam kapısı açıldığını belirtti. Ayrıca, TRT'nin Cumhuriyetin 100. yılı için düzenleyeceği etkinlikleri Gazze'deki savaş gerekçe gösterilerek ertelemesinin tepkilere neden olduğunu ifade etti.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a TRT Genel Müdürlüğü ile ilgili; "TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, amcasının oğlu Mehmet Eren Sobacı'yı TRT'de özel kalem müdürü yaparak kadro verdiği ve sonra Tokat Niksar kütüphanesine geçişini yaptırdığı doğru mudur? Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Malkoç'un eniştesini satın alma daire başkanı yaptığı ve eniştenin de yeğenini destek hizmetleri daire başkan yardımcısı yaptığı doğru mudur? Teftiş kurulu başkan yardımcısının oğlu, teftiş kurulu başkanının kız kardeşinin TRT'de işe alındığı iddiaları doğru mudur?" sorularını yöneltti.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, TRT Genel Müdürlüğü'ndeki atamaları TBMM gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesini TBMM'ye sunan Öztunç, önergesinin gerekçesinde şu değerlendirmeleri yaptı:

"TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, göreve geldiğinden bugüne kadar liyakati önemsemediği, TRT'yi amacı dışında eş dost akrabaya istihdam kapısı yaptığı, FETÖ ile iltisaklı birçok kişiyi istihdam ettiği belirtilmektedir. Ayrıca TRT'nin Cumhuriyetin 100. yılı için düzenleyeceği etkinlikleri Gazze'de yaşanan savaşı gerekçe göstererek ileri bir tarihe ertelemesi tepkilere neden olmuştur."

Öztunç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a şu soruları yöneltti:

"TRT Teftiş Kurulu Başkanı Ergün Demirel'in sicil dosyasında 'yönetici yapılamaz' ibaresi bulunduğu halde neden bu dosya dikkate alınmamıştır?

Mehmet Zahid Sobacı, amcasının oğlu Mehmet Eren Sobacı'yı TRT de özel kalem müdürü yaparak kadro verdiği ve sonra Tokat Niksar kütüphanesine geçişini yaptırdığı doğru mudur? Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Malkoç'un eniştesini satın alma daire başkanı yaptığı ve eniştenin de yeğenini destek hizmetleri daire başkan yardımcısı yaptığı doğru mudur? Teftiş kurulu başkan yardımcısının oğlu, teftiş kurulu başkanının kız kardeşinin TRT de işe alındığı iddiaları doğru mudur?

Mehmet Zahid Sobacı'nın döneminde ÖHT (Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Personel) olarak işe alınan kişi sayısı kaçtır? İşe alınanlardan güvenlik soruşturması yapılmadan işe alınan kişi sayısı nedir? Bu kişiler için neden güvenlik soruşturması yapılmamıştır?

Devlet televizyonu olan ve kamu görevi yapan TRT'nin Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamalarını İsrail Filistin savaşını bahane ederek ertelemesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş savaşı kahramanlarına ve emperyalizme karşı verdiği bağımsızlık mücadelesinde yitirdiğimiz binlerce kahraman evlatlarımızın ruhuna saygısızlık değil midir?"