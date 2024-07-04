CHP lideri Özel, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili iki MHP'li isme çağrı yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün dördüncü celsesi görülen Sinan Ateş davasına ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak MHP İstanbul Milletvekilleri İzzet Ulvi Yönter ile Semih Yalçın'a çağrı yaptı.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davanın dördüncü celsesi tamamlandı. CHP lideri Özel, KRT'de katıldığı bir canlı yayında, Sinan Ateş cinayeti davasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"DAVAYI ÇOK YAKINDAN TAKİP EDİYORUM"

CHP Genel Başkanı Özel, "Ben davayı çok yakından takip ediyorum. Daha önce genel başkanımız Ayşe Ateş'i arayıp hem hukuki destek noktasında hem de insanı duygular arasında iletmişti. Ben genel başkan olduğum zaman aradım, 'Kemal Bey size ne dediyse aynısını sürdürüyoruz, siz istediğiniz zaman konuşuruz ama bu dava siyasetin konusu olmasın derseniz biz acınıza saygımızdan susarız' dedik. Kendisi teşekkür etti. Sonra bir bayramda bayramlaştık. 'Artık bıçak kemiğe dayandı. Genel seçim bitsin, yerel seçim bitsin iddianame yazılacak. İddianame yazıldı. Benim ifadelerim değerlendirilmemiş, bomboş bir iddianame var. Lütfen benim arkamda durur musunuz?' dedi. 'Ben değil bütün Türkiye arkanızda durur' dedim. Sonra çocuklarıyla geldi." ifadelerini kullandı.

"MHP SUSTU SUSTU BUGÜNE GELDİ"

Özel, infiale yol açan cinayete ilişkin "Bir ülkenin başkentinde, sokak ortasında bir cinayet işleniyor. Cinayet fiilen ortadan kaldırılıyor, siyaseten bir şey yok. O gün ben duydum 'Ülkü Ocakları eski başkanı vurulmuş' diye. İlk olarak taziye mesajı yayımladık. Akşamüstüne dikkat çekildi, MHP'den bir mesaj yok, cenazeye katılım yok. Hiçbir şey yok. Çok yakın zamana kadar Ülkü Ocakları Başkanlığı yapmış birisi... Bir anormallik orada başladı. MHP sustu sustu bugüne geldi." dedi.

"DÖRT GÜNDÜR ORADA BİR TİYATRO VAR"

1 Temmuz'daki ilk duruşmada orada olduğunu ifade eden Özel, "Bugün de dinlemeye gittim. Anneyi dinledim, sonrasında ayrıldım. Annesi bir 3-5 dakika konuştu ve mahkemeyi bitirdi. 'Buna hala duyarsız kalınırsa Sinan Ateş'in annesinin ve eşinin gözyaşlarında boğulacaksınız' dedim. Dört gündür orada bir tiyatro var." şeklinde konuştu.

Özel, Sinan Ateş'in annesinin duruşmadaki sözlerinden bahsederek, "Öyle bir noktaya geldi ki, annesi 'Oğluma sarıldım, çelik yelek var. Niye giydin' dedim' 'Anne benim kalemimi kırdılar' diyor. İsimler veriyorlar. 'Beni yakında vuracaklar' demiş. 'Sinan bana niye vurulacağını ve kimin vurdurtacağını söyledi' diyor. Kendisinden eşi ve annesi duymuş, bunu söylüyorlar ve bu iddianamede yok. Azmettirenler arasında yok." dedi.

MHP'Lİ İKİ İSME ÇAĞRI YAPTI

MHP İstanbul Milletvekilleri İzzet Ulvi Yönter ile Semih Yalçın'a çağrı yapan Özel, "Ben Ulvi Bey ve Semih Bey için 'Siz bu cinayeti azmettirdiniz' diyemem. Size yakışan, dokunulmazlığınızın kaldırılmasını kendiniz talep edin ve gidin aklanın. Ben onları suçlamıyorum, ben onları aklanmaya davet ediyorum. Bu iki kişinin dokunulmazlığı kaldırılmalı, yargılanmalılar." ifadelerini kullandı.

"BUNLARA KARŞI BİR SANTİM EĞİLİRSENİZ BUNLAR BU MİLLETE DİZ ÇÖKTÜRÜRLER"

Cinayet şüphelilerinin MHP'li Olcay Kılavuz'un evinde yakalandığı yönündeki iddiaları da gündeme getiren CHP lideri Özel, "Olcay Kılavuz'un evine gidiyorlar. 'Bu evden alamazsın benim dokunulmazlığım var, ağababan gelecek' diyor. Sonra gidiyorlar o evden gözaltı yapıyorlar ama tutanağı sonradan değiştirip yolda gözaltına aldık diyorlar. Ben sayın Bahçeli'yi ziyarete gittim. Ayşe Ateş'in kendisiyle görüşmek istediğini de ilettim. Öyle işler yapıyorlar ki artık bu vakitten sonra olmaz yani. Çok hakaret ediyorlar, tehdit ediyorlar. Bunlara karşı bir santim eğilirseniz bunlar bu millete diz çöktürürler." dedi.

"O DAVA İKTİDAR DEĞİŞİNCE BİR DAHA GÖRÜLECEK"

Davayla ilgili sözlerine devam eden Özel, "Dava sonuçlanır zaten. Hepsi bu meseleyi kendi kurdukları bir mizansenle... Bu dava böyle karara bağlandığında dava bitmiş ama adalet sağlanmamış olacak. O dava bir daha görülecek. İktidar değişince görülecek. Görevini yapmayan kim varsa o zaman yargı önünde bunun hesabını verecek." ifadelerini kullandı.