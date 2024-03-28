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CHP lideri Özel'den iddialı çıkış: Bu 5 büyükşehri alacağız

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Yerel seçimler için son düzlüğe girilirken Halk TV ekranlarında İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel iddialı değerlendirmelerde bulundu.

5 BÜYÜKŞEHİR İÇİN İDDİALI KONUŞTU

11 büyükşehrin üstüne 5 büyükşehri daha ekleyeceklerini ifade eden Özel, "Bir kere Bursa, Balıkesir, Manisa ve Denizli'nin dördünü de alsak şaşırmam. Giresun'u Sinop'u kazanacağız ve Trabzon'un merkezini kazanacağız. Afyon ve Uşak'ı yan yana kazanacağız. Kütahya'nın da çok büyük bir sürpriz potansiyeli var" dedi.

"HER ANKET BİR ÖNCEKİNDEN İYİ GELDİ"

Sonucu en çok merak edilen İstanbul seçimlerine de değinen Özel, "Her anket bir öncekinden Ekrem Başkan için iyi geldi. Öyle olunca trend hep yukarıya doğru gitti. İddialı bir şey söylemiyim ama şunu söyleyeyim, hani haksızlığa uğradı ikinci seçim oldu ya ben ikinci seçimdeki farkı artıracağını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Murat Çengel:

önemli olan almak değil elimdekini yönetebilmek bence sizin yerinize hizmet edebilen birileri kazanmalı ve bizler de izmir bataklığını daha iyi şartlara taşınmış görmeliyiz

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10
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haksız mıyım:

bunu seçim gecesi söylerlerdi eskiden, alıyoruz diye. şimdi öne çekmişler alma işini. ideolojik saplantılı seçmenini 3/5 gün sevindirirsin. izmirde kominisitim diyen bile ak partiye oy vereceğim demeye başladı oysa

18
8
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Orhan Özsoy:

Eeee 3 gün kaldı

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0
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