CHP'li vekiller, Suriye'de insani güvenlik koridoru açılmasını istedi

Bir dizi ziyaret için dün kente gelen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, beraberindeki 13 milletvekiliyle Lazkiye sınırındaki Yayladağı Gümrük Kapısı önünde basın açıklaması yaptı. Başarır, Lazkiye'deki Alevilere yönelik olayları endişe ve üzüntüyle takip ettiklerini söyledi.

"HERKESİ SAĞDUYUYA DAVET EDİYORUM"

Lazkiye'de yaşayan sivillerin Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçesindeki vatandaşların akrabaları olduğunu anlatan Başarır, "Herkesi sağduyuya, sağduyulu açıklamaya davet ediyorum. Dün de insani güvenlik koridorunun açılmasını istiyorduk, bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Bizim dış politikadaki tavrımız net. Komşularımızın toprak bütünlüğü, yönetim bütünlüğü, demokrasi içerisinde yönetilmesidir. Bugüne kadar müdahale etmedik, bugün de etmeyiz. Bunun da bize bir faydası, gördüğünüz gibi Suriye'ye, Orta Doğu'ya, insanlığa bir faydası olmadı. Müslümanlar birbirini öldürdü. Emperyal güçlerin değil, hangi mezhepten olursa olsun Müslümanların, komşuların can güvenliğini düşünmeliyiz" dedi.

LAZKİYE VE ÇEVRESİNDE BİLANÇO OLDUKÇA AĞIR

Suriye'de Lazkiye ve çevresinde çıkan olaylarda ölü sayısı artıyor. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nden yapılan açıklamaya göre ölü sayısı bini aşmış durumda. Ölenlerin 700'den fazlasının yakın mesafeden ateş edilerek öldürülen kişilerin oluşturduğu kaydedildi. Çatışmalarda Esad yanlısı unsurlardan 148, Suriye hükümeti güçlerindense 125 kişinin öldürüldüğü açıklandı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de devrik Esed rejimi unsurlarının 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından Suriye ordusu, tank, zırhlı personel taşıyıcı, çok namlulu roketatar gibi ağır silahların da bulunduğu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus illerine sevk etmiş, bölgede devrik rejim unsurlarının yakalanması için operasyon başlatmıştı. Operasyonlarda en az 50 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, uluslararası basına ve sosyal medyaya, bazı silahlı grupların bölgede çok sayıda sivili hedef aldığı haberleri ve görüntüleri yansımıştı.