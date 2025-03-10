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CHP'li vekiller, Suriye'de insani güvenlik koridoru açılmasını istedi

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile beraberindeki 13 milletvekili, Hatay'daki Yayladağı Gümrük Kapısı önünde basın açıklaması yaptı. 1000'den fazla insanın hayatını kaybettiği çatışmalara ilişkin konuşan vekiller, Suriye'nin Lazkiye kentine insani güvenlik koridoru açılmasını istedi.

Bir dizi ziyaret için dün kente gelen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, beraberindeki 13 milletvekiliyle Lazkiye sınırındaki Yayladağı Gümrük Kapısı önünde basın açıklaması yaptı. Başarır, Lazkiye'deki Alevilere yönelik olayları endişe ve üzüntüyle takip ettiklerini söyledi.

"HERKESİ SAĞDUYUYA DAVET EDİYORUM"

Lazkiye'de yaşayan sivillerin Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçesindeki vatandaşların akrabaları olduğunu anlatan Başarır, "Herkesi sağduyuya, sağduyulu açıklamaya davet ediyorum. Dün de insani güvenlik koridorunun açılmasını istiyorduk, bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Bizim dış politikadaki tavrımız net. Komşularımızın toprak bütünlüğü, yönetim bütünlüğü, demokrasi içerisinde yönetilmesidir. Bugüne kadar müdahale etmedik, bugün de etmeyiz. Bunun da bize bir faydası, gördüğünüz gibi Suriye'ye, Orta Doğu'ya, insanlığa bir faydası olmadı. Müslümanlar birbirini öldürdü. Emperyal güçlerin değil, hangi mezhepten olursa olsun Müslümanların, komşuların can güvenliğini düşünmeliyiz" dedi.

CHP'li vekiller, Suriye'de insani güvenlik koridoru açılmasını istedi

LAZKİYE VE ÇEVRESİNDE BİLANÇO OLDUKÇA AĞIR

Suriye'de Lazkiye ve çevresinde çıkan olaylarda ölü sayısı artıyor. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nden yapılan açıklamaya göre ölü sayısı bini aşmış durumda. Ölenlerin 700'den fazlasının yakın mesafeden ateş edilerek öldürülen kişilerin oluşturduğu kaydedildi. Çatışmalarda Esad yanlısı unsurlardan 148, Suriye hükümeti güçlerindense 125 kişinin öldürüldüğü açıklandı.

CHP'li vekiller, Suriye'de insani güvenlik koridoru açılmasını istedi

NE OLMUŞTU?

Suriye'de devrik Esed rejimi unsurlarının 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından Suriye ordusu, tank, zırhlı personel taşıyıcı, çok namlulu roketatar gibi ağır silahların da bulunduğu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus illerine sevk etmiş, bölgede devrik rejim unsurlarının yakalanması için operasyon başlatmıştı. Operasyonlarda en az 50 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, uluslararası basına ve sosyal medyaya, bazı silahlı grupların bölgede çok sayıda sivili hedef aldığı haberleri ve görüntüleri yansımıştı.

CHP'li vekiller, Suriye'de insani güvenlik koridoru açılmasını istedi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Politika
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıCengiz Ozkan:

Yıllardır Müslümanlar ve Türkmenler öldürülürken bize ne Suriyelilerden diyordunuz. Bu yaptığınız iki yüzlülük

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

CHP İran İsrail ! bu üçü ne planlıyor ? milyonlarca insan öldü Suriye’de Gazze’de ama bugün bunlar neden harekete geçti ?????

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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

"Suriye'de Türk Askerinin ne işi var" diyen RUTUBET BEYİNLİLERİN sınırda ne işleri var..

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Haber Yorumlarıs9s5th4my8:

sünniler katledilirken esadla dost olun diyenler değil mi bunlar?

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Haber YorumlarıÖzgür Sevindik:

Örgüt itlerine yol acin diyorlar bakin serfszlere.

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Haber Yorumlarıgirilmez:

hani suriyeli istemiyordunuz

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Haber YorumlarıKerem Sevimli:

O azılı cellatları kimin desteklediği belli bence soluğu orada alın, sınırda değil

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Haber YorumlarıVkanat:

Ben bu ce ha pe yi ömrüm boyu anlayamayacağım galiba daha dün bizim suriyede ne işimiz var diye mitingler düzenleyen chp bugün tam tersi bizim suriyede derhal olaylara el koymalıyız diyor bişi anlayan varsa bi zahmet bende anlatsa ??????

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Haber Yorumlarızırzop:

ne oldu suriyelileri istemezük diyenler şimdi insanı sınır diyor :)

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Haber YorumlarıSENA BUZ LAZER EPİLASYON 5385737366:

Komik insanlar iş başında

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