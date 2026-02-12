CHP'li vekilden Meclis'te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Gaziantep'ten Şırnak çevresine altın taşıyan kuyumcu aracının, polis çevirmesi görüntüsü altında durdurularak gasp edildiğini, gasp edenlerin askeri Diyarbakır ve Şırnak Jandarma Komutanlıklarında görevli jandarma personeli olduğunu iddia etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuşan Alp, "Antep'ten Şırnak çevresine altın taşıyan kuyumcu aracı, Mardin'in ilçesinde maalesef polis çevirmesinde gasp edilmiştir. Soruşturmada anlaşılmış ki polis kıyafetiyle gasp yapanlar aslında polis değil. Birisi Diyarbakır İl Jandarma emrinde, üçü de Şırnak İl Jandarma emrindeki askeri personel çıkmıştır" dedi.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp

"EMNİYET BU HALDEYKEN KİMSE EMNİYETTE DEĞİL"

Alp sözlerine şöyle devam etti: "Maalesef polisimiz, askerimiz yol kesip vatandaşı gasp etmeye başladıysa ve büyük oranda da sanal bahis tuzağına düşmüşse burada çok ciddi düşünmek lazım. Bakana sorsanız 'Türkiye hala hukuk devletidir' diyecek. Ama bize sorsanız Emniyet bu haldeyken hiç kimse emniyette değildir."

Söz konusu iddialarla ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.