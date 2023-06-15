CHP'li Süllü, Schengen vizesi sorununu Meclis gündemine taşıdı

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Schengen vizesiyle ilgili yaşanan sorunu soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Süllü, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a sorular yöneltti ve Türkiye'nin küresel pazarlardaki rekabet gücüne zarar verecek boyutlara ulaşan vize sorununun çözümü için somut adımlar atılıp atılmayacağını sordu.

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Schengen vizesiyle ilgili yaşanan sorunu soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Süllü, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a "2017'de yüzde 6,5 olan Schengen vize ret kararları 2023'te 8 kat artarak yüzde 50'lere kadar çıktı.Sorun ve mağduriyet yaşanan sektörlerin başında turizm, fuarcılık sektörü, seyahat acenteleri, hava yolu şirketleri, taşımacılık ve lojistik şirketleri gelmektedir. Ticaret alanında yaşanan vize sorununun ülkemizin küresel pazarlardaki rekabet gücüne de zarar verecek boyutlara ulaşmasından endişe duyulmaktadır. Türk vatandaşlarına çok ileri tarihlere vize randevusu verilmesinin ve vize ret kararlarındaki artışın nedenleri nedir? Önümüzdeki süreçte atacağınız somut adımlar var mıdır" diye sordu.

CHP Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi Jale Nur Süllü, Schengen vizesi sorunuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Süllü, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"2017'DE YÜZDE 6,5 OLAN SCHENGEN VİZE RET KARARLARI 2023'DE 8 KAT ARTARAK YÜZDE 50'LERE KADAR ÇIKTI"

"Schengen vizesi başvurularında yaşanan sorun ve mağduriyetler karşısında Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere, ilgili diğer bakanlıkların ve hükümetin yetersiz kaldığı dikkat çekmektedir. Söz konusu yetersizliklerin sonucunda 2017'de yüzde 6,5 olan Schengen vize ret kararları 2023'te 8 kat artarak yüzde 50'lere kadar çıktı.

"TİCARET ALANINDA YAŞANAN VİZE SORUNUNUN ÜLKEMİZİN KÜRESEL PAZARLARDAKİ REKABET GÜCÜNE DE ZARAR VERECEK BOYUTLARA ULAŞMASINDAN ENDİŞE DUYULMAKTADIR"

Sorun ve mağduriyet yaşanan sektörlerin başında turizm, fuarcılık sektörü, seyahat acenteleri, hava yolu şirketleri, taşımacılık ve lojistik şirketleri gelmektedir. Ticaret alanında yaşanan vize sorununun ülkemizin küresel pazarlardaki rekabet gücüne de zarar verecek boyutlara ulaşmasından endişe duyulmaktadır."

"RET KARARLARININ GEREKÇESİ 'GÖÇ DALGASI' ENDİŞESİ Mİ?"

Süllü, Bakan Fidan'a şu soruları yöneltti:

"Schengen ülkeleri başta olmak üzere ABD, Kanada ve İngiltere gibi ülkelerin Türk vatandaşlarına çok ileri tarihlere vize randevusu vermelerinin ve vize ret kararlarındaki artışın nedenleri nedir?

İleri tarihlere vize randevusu verilmesi ve vize ret kararlarının artmasındaki gerekçeler arasında gösterilen Türkiye'den yaşanacak büyük bir göç dalgası endişesi olduğu iddiası doğru mudur?

Türkiye'de hukukun üstünlüğü, insan hakları ve yaşam koşullarındaki geriye gidişlerin yurt dışına göçü arttırdığı ve bu göç dalgasına karşı Schengen ülkelerinin vatandaşlarımıza yönelik vize politikası uyguladığı konusunda Bakanlığınızın bir tespiti olmuş mudur? Olduysa bu tespitler nelerdir ve bu tespitlerinizin ardından herhangi bir girişiminiz olacak mıdır?

"VİZE RET KARARLARININ TÜRKİYE EKONOMİSİNE MALİYETİ NEDİR?"

Türkiye'deki sığınmacı sayılarındaki artışın vize başvuru taleplerinin daha uzun sürede incelenmesine ve vize ret kararı verilmesine neden olduğu iddiası doğru mudur?

Vize süreçlerinde yaşanan sorunlar, gecikmeler ve vize ret kararlarının ülkemizin uluslararası ticaretine ve ekonomisine olan maliyeti konusunda Bakanlığınızın bir çalışması mevcut mudur? Mevcutsa hangi tespitlerde bulunulmuştur?

Vize sorunundan etkilenen sektörlerinin mağduriyetlerinin çözümü konusunda özellikle Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ortak bir çalışma yapılması gündeminizde midir?

Vize randevularının ileri tarihlere verilmesi, çok sayıda evrak istenmesi ve vize ret oranlarındaki artış karşısında 2022 yılı Ekim ayında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki (AKPM) Türk Grubu üyesi milletvekilimiz tarafından verilen tasarı, AKPM Genel Kurulunda kabul edilmiştir. Ancak aradan geçen bu sürede de sorunların artarak devam etmesi, Schengen ülkelerinin söz konusu AKPM tavsiye kararına uymadıklarını göstermektedir. Dışişleri Bakanlığı olarak, AKPM Genel Kurulunda kabul edilen ilgili tasarının etkin şekilde uygulanması konusunda bir girişiminiz olacak mıdır?

Schengen ülkeleri başta olmak üzere ABD, Kanada ve İngiltere gibi ülkelerin vatandaşlarımıza çok ileri tarihlere vize randevusu vermeleri ve vize ret karlarındaki artış karşısında önümüzdeki süreçte atacağınız somut adımlar var mıdır? Varsa bu adımlar nelerdir?"