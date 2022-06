CHP'li Öztrak: Bu yıl, kurban kesmek hiç ama hiç kolay olmayacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Önümüz Kurban Bayramı. Besi yeminin fiyatı, son bir yılda yüzde 128 artmış. Kurbanlık fiyatları da haliyle uçmuş gitmiş. Bu yıl, kurban kesmek hiç ama hiç kolay olmayacak. Ekmek alamayan insanlar, kurbanı nasıl alacak?" diye konuştu.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Bu sırada basın toplantısı düzenleyen Sözcü Faik Öztrak, "Ekonomide riskler her gün artıyor. Yönetime güven bitti. Ekonominin dayanma gücü, dışarıdan gelen şoklara karşı her gün azalıyor. Pahalılık milletimizi ezip geçiyor. Büyük bir cehalet, büyük bir akılsızlık, büyük bir beceriksizlik, ülkede yaşanan buhranı ağırlaştırıyor. Ekonomide her gün, bilimden ve akıldan azade, keyfi kararlar alınıyor. Halkımıza, iş insanlarımıza haksız işler yükleniyor. Oysa ekonomi keyfiliği kaldırmaz. Kural ister. Güven ister. Öngörülebilirlik ister. İstikrar ister" dedi.

Öztrak, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşinin yeni eşi ile ilgili paylaşımlarına ilişkin yöneltilen soru üzerine ise "Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.