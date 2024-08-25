Üye Girişi
Haberler

CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tepki çeken sözler kullandı. Özkan'ın bu sözleri üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Özkan'a tepki gösterip "Bu CHP Milletvekilinin çirkin üslubunun, Türk ve İslam düşmanı faşist Geert Wilders ile aynı dalga boyunda olması bizim değil CHP'nin sorunudur." dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tepki çeken sözler sarf etti. Özkan'ın sözleri üzerineİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Özkan'ın tepki çeken sözlerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de sert tepki geldi.

CHP İzmir Milletvekili Özkan X'teki hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "Seni gidi züppe seni! Sarayda otur, tahta kurul, dolarlar, milyarlar oyuncağın olsun, israflık, müsriflik yoldaşın, zenginler senin arkadaşın bize mi diyorsun 'gösteriş müptelası' diye? 13 uçak sende. Lüks hayat sende. Konvoylar dolusu otomobil yurt içinde yurt dışında sende. 22 yılda milleti fakir fukara koyup zenginlerin partisi olmak sende. Fakirle fukarayla dalga geçen partili sende. Dolar milyarderleri sende. Zindanlar bizim, saraylar senin, gösterişli olan biz öyle mi? Kıskandın mı? Seni sarayın züppesi seni! Erken seçim istiyoruz. Hodri meydan!" dedi.

CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Özkan'ın sözlerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan tepki geldi. Tunç, Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin bağrından yetişmiş bir liderdir. Ömrünü büyük ve güçlü Türkiye'ye vakfetmiştir. Aziz milletimizin oylarıyla seçilen, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve çirkin ifadeler asla kabul edilemez. Milletvekilliği kimliğini taşıyan bir kişinin milletin değerlerini hiçe sayan, terbiyesiz ve ahlak dışı sözlerini şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN SERT TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, Özkan'ın tepki çeken sözlerine ateş püskürdü. Çelik, "Bir CHP milletvekilinin Cumhurbaşkanımıza dönük siyasi ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi sözleri, bu kişinin kendi kendisine ayna tutmasından ibarettir." dedi.

CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı

"GEERT WILDERS İLE AYNI DALGA BOYUNDA"

Çelik, X'ten yaptığı paylaşımında "Bu üslupla konuşan kişi, Türk siyasi hayatında ömür boyu bu sıfatlarla anılmaya talip olmuştur. Bu CHP Milletvekilinin, Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin üslubunun, Hollandalı Türk ve İslam düşmanı, faşist Geert Wilders ile aynı dalga boyunda olması, bizim değil, CHP'nin sorunudur." ifadelerini kullandı.

CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı

"DİLİNİ İÇERİ SOK, SANA BURADAN SU VEREN DE OLMAZ KEMİK ATAN DA"

CHP'li Özkan'ın yaptığı açıklamaya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Dağ da sert tepki gösterdi. Dağ, "Hakaret, yalan ve iftira ile seçim kazanamadılar. Recep Tayyip Erdoğan'dan öyle bir tokat yediler ki sırça köşklerinden de kovuldular. Şimdi 'Milletin Adamına' dil uzatarak dikkat çekmeye çalışıyorlar. Dilini içeri sok, sana buradan su veren de olmaz kemik atan da." dedi.

Haberler.com / Abdullah Aydemir - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Geert Wilders Milletvekili Tuncay Özkan Tuncay Özkan Yılmaz Tunç Yılmaz Tunç Ömer Çelik Ömer Çelik AK Parti AK Parti Sözler İzmir Politika Güncel Haberler

500

Yorumlar (11)

Mehmet Vatandaş:

Ortada bir hakaret yok ki:))

37
46
yanıtYanıtla
MEMOLLİ null:

Kendileri kullanınca normal

40
18
yanıtYanıtla
Mehmet Mutlu:

televizyonu satan degilmiydi

22
10
yanıtYanıtla
Aziz Unek:

Tuncay bey bir tesbit yapmış bunda ne var.züppe kelimesi dışında her söylediği cümle doğrudur..

7
16
yanıtYanıtla
Serkan Taşdemir:

kendi gecmisini arastiralimmm

15
8
yanıtYanıtla
Fatih Çelik:

Danışıklı dövüş bunlar bir birini çok sever..

5
8
yanıtYanıtla
sezgin sucin:

hamza dağ güzel demiş

5
3
yanıtYanıtla
VEFA:

Hakaret kastının olmadığını züppe sözcüğü Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre de hakaret sayılmamaktadır. Asıl amaç baskı yaparak insanları susturmak. Siyasiler en ağır eleştirilmeyi, siyaseti seçerek kabul etmiş sayılır. Eleştiriye tahammülü olmayanlar siyaset yapmasın!...

3
2
yanıtYanıtla
Kenan Tepretoğlu:

emekli, emekçi, işçi açlıkla boğuşuyor, ülkede ahlak, can, mal namus güvenliği sağlanamamakta, toplumda huzur sıfır, erken seçim elzemdir, hem de en erkeninden

1
2
yanıtYanıtla
Mevlüt:

Bende Tuncay varlığına iyi sayarım da neyse

2
0
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Savaş meydanında şehit düşen tek Osmanlı padişahı kimdir? Yakinen ne anlama gelir?Kim Milyoner Olmak İster 25 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 300 Bin TL'lik soru ve cevabı ne? Turgut Doman kimdir? Turgut Doman kaç yaşında, nereli, hangi takımlı? Matrix adlı filmde, kendisine Morpheus tarafından sunulan kırmızı ve mavi renkteki hap arasında seçim yapması istenen Neo hangisini yapar?
title