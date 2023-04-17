CHP'li Özel: Hep birlikte seçimde listemizin arkasındayız

İZMİR'de Güzelbahçe Seçim Ofisi açılış töreninde konuşan gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP listelerinde farklı siyasi partilerden isimlerin olduğunu belirtip, "İttifak siyasetinden dolayı...

İZMİR'de Güzelbahçe Seçim Ofisi açılış töreninde konuşan gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP listelerinde farklı siyasi partilerden isimlerin olduğunu belirtip, "İttifak siyasetinden dolayı listelerde olmayan, istediğini göremeyen arkadaşlarımız var. Bu seçim bundan sonra demokratik seçimler yapabilmek için fedakarlık seçimidir. Hep birlikte bu seçimde listemizin arkasındayız" dedi.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında İzmir'e gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Güzelbahçe Seçim Ofisi açılışı törenine katıldı. CHP İzmir milletvekili aday tanıtımlarının da yapıldığı törene CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ve vatandaşlar katıldı.