CHP'li Milletvekilleri Güzelbahçe Konteynerkenti'nde Kütüphane Açılışına Katıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Adayı Veli Ağbaba ile CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Güzelbahçe Konteynerkenti'nde kütüphane, arıtma tesisi ve güneş panellerinin açılışına katıldı. Bakan, "Ekmeğimizi kitaba katık edelim diye bu kütüphaneyi açtık" dedi.

Malatya'da Güzelbahçe Konteynerkenti'nde açılışı yapılan 100. Yıl Cumhuriyet Kütüphanesi, arıtma tesisi ve güneş panelleri depremzede vatandaşların hizmetine sunuldu.

"EKMEĞİMİZİ KİTABA KATIK EDELİM DİYE BU KÜTÜPHANEYİ AÇTIK"

Açılış töreninde konuşan Murat Bakan, etrafında toplanan çocuklara hitaben 'dünyayı gezmek ister misiniz' sorusuyla konuşmasına başladı. Bakan, şöyle devam etti:

"Ben dünyayı sizin yaşınızda Jules Verne'nin 80 Günde Devri Alem kitabını okuyarak gezdim. Nereyi gezmek isterseniz kitapla gezersiniz. Değerli dostlar size de bir şey söylemek istiyorum. Bizim bu 14'üncü kütüphanemiz. Bunların 11'ini İzmir'de açtık. İki tanesini Manisa'da Özgür Özel'in köyünde açtık. Buradaki çocuklarımız kitap okusunlar diye buraya geldik. Benin çok sevdiğim bir anekdot var. İsmet İnönü, Savaştepe Köy Enstitüsü'ne gider ve bir kız çocuğuna derki beslenme çantanın içinde ne var, bakabilir miyim? Kız tabi paşam der ve açar çantasını. İçinde kitap ve ekmek vardır. İsmet İnönü, 'Bu ülkede ekmeğimizi kitaba katık edersek bu ülke tam bağımsız olur' der. Ekmeğimizi kitaba katık edelim diye bu kütüphaneyi açtık. Bu kütüphaneyi aslında ben kurmadım. Sahada görevli 150 İzmirli kadın arkadaşımız kurdu. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum."

AĞBABA'DAN BAKAN'A TEŞEKÜR

Veli Ağbaba da şunları söyledi:

" Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri depremin olduğu ilk günden beri Genel Başkanımız, pazar akşamı itibarıyla inşallah Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla deprem bölgesine gidip insanların yaralarını sarmaya başladılar. Deprem bölgesinde en az kalanı 1 ay kaldı. Onlardan birisi de Murat Bakan. Onun şahsında tüm CHP milletvekillerine teşekkür ediyorum. Murat Bakan sadece çalışmakla, buraya gelmekle kalmadı. Odun ihtiyacımız oldu odun gönderdi, gıda, su ihtiyacımız oldu onu gönderdi" dedi.