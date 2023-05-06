CHP'li İlgezdi: Kanuna aykırı iş yapan TRT için hukuki süreci başlatacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 1 Mayıs'ta TRT Haber'in 14 Mayıs seçimlerine yönelik Azerbaycan'da yapılan bir ankete ilişkin yaptığı canlı yayın bağlantısının seçim kanunlarına aykırı olduğunu belirterek, 'TRT Erdoğan TV olmak için yasalara aykırı yayın yapmaktadır. Kanuna aykırı iş yapan TRT için hukuki süreci başlatacağız' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 1 Mayıs'ta TRT haber'>Haber'in 14 Mayıs seçimlerine yönelik Azerbaycan'da yapılan bir ankete ilişkin yaptığı canlı yayın bağlantısının seçim kanunlarına aykırı olduğunu belirterek, "TRT Erdoğan TV olmak için yasalara aykırı yayın yapmaktadır. Kanuna aykırı iş yapan TRT için hukuki süreci başlatacağız" dedi. Konuyu TBMM gündemine de taşıyan Akkuş İlgezdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a "Yurt dışında oy verme süreci devam ederken bu yönlendirme amaçlı haber ile canlı yayının hazırlanmasına ve yayımlanmasına kim izin vermiştir? Ankete katılanların diğer Cumhurbaşkanı adayları ile ilgili görüşleri niçin haberde yer almamıştır, yayına çıkan kişiye sorulmamıştır?" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 1 Mayıs'ta TRT Haber'de Azerbaycan'da Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yapıldığı iddia edilen bir anketin yayınlanmasının seçim yasalarına aykırı olduğunu belirtti. Konuyu TBMM gündemine de taşıyan Akkuş İlgezdi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Akkuş İlgezdi, bugün yaptığı yazılı açıklamada 1 Mayıs'ta TRT Haber'de 17.30'da Azerbaycan'da Azerbaycan Sosyal Tahkikatlar Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Zahid Oruç'un canlı bağlantı ile yayına katıldığını belirterek şunları kaydetti:

"KANUNA AYKIRI İŞ YAPAN TRT İÇİN HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ"

"Seçim kanunlarına göre basın kuruluşlarında açıklanan anketlerin künyesinin, anket yapılan kişi sayısının ve araştırmayı kimin finanse ettiğinin açıklamak zorunluluğu olduğu halde TRT Haber kanalında bunların hiçbiri açıklanmadan Azerbaycan'da Erdoğan propagandası için yüzde 90 destek olduğunu aktarılıyor. Kanuna aykırı iş yapan TRT için hukuki süreci başlatacağız.

"TRT ERDOĞAN TV OLMAK İÇİN YASALARA AYKIRI YAYIN YAPMAKTADIR"

Yapılan anketin kimlere yapıldığı, kaç kişiye yapıldığı gibi yasal zorunluluklar hiçe sayılarak, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanununun Basın, iletişim araçları ve internette propaganda başlıklı Madde 55/B'ye göre televizyon ve yayın kuruluşlarında 'Kamuoyu araştırmaları ve anketlerin yayınlanması sırasında, araştırmanın hangi kuruluş tarafından yapıldığının, denek sayısının, araştırmanın kim tarafından finanse edildiğinin açıklanması zorunludur' hükmü açıkça ihlal edilmiştir. TRT Erdoğan Tv olmak için yasalara aykırı yayın yapmaktadır.

"SİCİLİ BOZUK TRT ERDOĞAN TV OLDUĞUNU HER GEÇEN GÜN KANITLIYOR"

TRT Azerbaycan'da kimlerle olduğu belli olamayan sözde bir anketi canlı yayında açıklayarak oy verme sürecine açıkça etki etmeye çalışıyor. TRT'nin Nisan Mayıs arası Erdoğan'a 32 Saat ayırırken, Kılıçdaroğlu'na 32 dakika ayırdığı CHP'li RTÜK Üyelerimiz tarafından açıklanmıştı. 2021 yılında TRT'nin CHP'nin grup toplantısına 10 dakika, AKP grup toplantısına 49, MHP'ye ise 40 dakika ayırmasını tespit ederek meclis gündemine taşımıştım. Sicili bozuk TRT Erdoğan TV olduğunu her geçen gün kanıtlıyor."

Akkuş İlgezdi, Fuat Oktay'a şu soruları yöneltti:

"YURT DIŞINDA OY VERME SURECİ DEVAM EDERKEN BU YÖNLENDİRME AMAÇLI HABER İLE CANLI YAYININ HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA KİM İZİN VERMİŞTİR?"

"Yurt dışında oy verme süreci devam ederken bu yönlendirme amaçlı haber ile canlı yayının hazırlanmasına ve yayımlanmasına kim izin vermiştir? 'Ankete göre' gibi muğlak bir ifadeyle verilen haberde, anket şirketinin adı, anketin künyesi, ankete katılan kişi sayısı neden yer almamıştır? 298 sayılı kanuna göre suç olan bu yayının sorumlusu kimdir? Ankete katılanların Türk vatandaşları mı yoksa, Azerbaycan vatandaşları mıdır? Eğer Azerbaycan vatandaşları ise başka bir ülkenin seçimi hakkında neden görüşlerine başvurulup bu görüşler devletin kanalında yayımlanmıştır?

"ANKETE KATILANLARIN DİĞER CUMHURBAŞKANI ADAYLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ NİÇİN HABERDE YER ALMAMIŞTIR, YAYINA ÇIKAN KİŞİYE SORULMAMIŞTIR?"

Ankete katılanların diğer Cumhurbaşkanı adayları ile ilgili görüşleri niçin haberde yer almamıştır, yayına çıkan kişiye sorulmamıştır? TRT yurt dışında oy verme surecinin başladığı günden bu yana yaptığı yayınlarda neden sadece AK Parti'nin Almanya, Fransa ve İngiltere'de görevlendirdiği temsilcileri yayına çıkarmaktadır? Seçime tek parti mi katılmaktadır? Tek Cumhurbaşkanı adayı mı vardır? Benzer anketler yapılıp Amerikalıların, Tanzanyalıların, Suriyelilerin, Japonların Türkiye'deki seçimlere ilişkin öngörüleri ve Erdoğan'a güçlü destekleri de TRT ekranlarına yansıtılacak mıdır?"