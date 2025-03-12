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CHP'li eski başkandan Sinpaş açıklaması: Genel Merkez'in onayıyla yaptım

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CHP Genel Merkezi tarafından disipline sevk edilen önceki dönem Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Sinpaş inşaatına verilen yapı kullanım izin belgesiyle ilgili suçlamalara tepki gösterdi. Oktay, "Ne yaptıysam genel merkezin bilgisi ve onayı dahilinde yaptım" dedi.

Marmaris İçmeler Mahallesi Kızılkum Bölgesi'ndeki Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatı ile ilgili Marmaris Belediyesi, geçmiş dönem Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve ekibi hakkında mevzuata ve yasaya açık aykırılıklara rağmen yapı kullanım izin belgesi düzenledikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

CHP'li eski başkandan Sinpaş açıklaması: Genel Merkez'in onayıyla yaptım

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Önceki dönemin CHP'li Belediye Başkanı için kendi partilileri tarafından yapılan suç duyurusunun ardından CHP Genel Merkezi tarafından da hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını öğrendiğini belirten Oktay, henüz kendisine tebliğ edilmiş bir bilgi olmadığını belirterek süreçle ilgili basın toplantısı düzenledi.

"NE YAPILDIYSA CHP GENEL MERKEZİ'NİN BİLGİSİ VE ONAYI DAHİLİNDE YAPILDI"

Kesinlikle bir suçunun olmadığını belirterek isim vermeden partisi CHP'nin kendisine siyasi suikast uyguladığını ileri süren Oktay, Sinpaş inşaatına yönelik, "Biz günah keçisi ilan edildik. İtibar suikastine uğradık. İlgili projeye ilk ruhsatı ben vermedim. Benden önceki son yenileme ruhsatında şu an görevde olan kişilerin imzalarını göreceksiniz. Ne yazık ki bu ruhsata imzası olan şahıslar benim dönemimi gündeme getirmeye çalışıyor. İşin siyasi tarafına bakarsak en başında genel merkezin onayını aldım. Tüm raporları da düzenli olarak genel merkeze ilettim. Ne yapıldıysa CHP Genel Merkezi'nin bilgisi ve onayı dahilinde yapıldı" ifadelerini kullandı.

CHP'li eski başkandan Sinpaş açıklaması: Genel Merkez'in onayıyla yaptım

"HUKUKİ SÜREÇ BİTMEDEN SUÇLANIYORUM"

Oktay, Muğla 2. İdare Mahkemesi'nin ruhsatları hukuka uygun bulduğunu, Muğla 3. İdare Mahkemesi'nin ise iptal ettiğini, ancak sürecin hala üst mahkemelerde devam ettiğini belirterek, "Yargı süreci bitmeden, tamamen siyasi nedenlerle bir günah keçisi ilan edilmek isteniyorum. Bu, adil bir yaklaşım değildir. Eğer bir yanlışlık varsa, neden 2018 yılında da aynı proje için ruhsat yenilendi? O dönemde imza atanlar neden sorgulanmıyor" diye konuştu.

"BU SİYASİ OPERASYONUN BOŞA ÇIKACAĞINI BİLİYORUM"

Mehmet Oktay, "Simpaş'la ilgili hiç imza vermediniz mi" sorusuna ise, "Elbette attım ama genel merkezin onayını aldım. Ne yaptıysam CHP Genel Merkezi'nin bilgisi ve onayı dahilinde yaptım. Seyit Torun ile şifahi olarak görüştüm. Onun bilgisi dışında bir şey yapmadım. Dönemimdeki bütün zorluklara rağmen şimdikinin aksine tek bir işçiyi işten çıkartmadım, eksik maaş vermedim, hiçbir gayrimenkulü satmadım, belediyenin hiçbir hesabına veya malına haciz gelmedi insanlar da yönetimden oldukça mutluydu" diyerek partisi CHP'nin kendisi ile ilgili siyasi suikast uyguladığını ilgili şikayet ve soruşturmanın da manidar olduğunu ileri sürdü.

CHP'li eski başkandan Sinpaş açıklaması: Genel Merkez'in onayıyla yaptım

Kamuoyunun ve partililerin gerçekleri görmesi gerektiğini ifade eden Oktay, "Hukukun ve adaletin yanında durmaya devam edeceğim. Bu siyasi operasyonun boşa çıkacağını biliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

CHP'li eski başkandan Sinpaş açıklaması: Genel Merkez'in onayıyla yaptım
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Politika
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