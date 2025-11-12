CHP'li Dinçer'den, Bakan Göktaş'a Saliha Akkaş'ın fotoğrafı ve hırkası ile protesto

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi ve kesin hesap görüşmeleri için toplandı.

SALİHA AKKAŞ'IN FOTOĞRAFI VE HIRKASI İLE BAKAN GÖKTAŞ'A SESLENDİ

Boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen TBMM personeli Saliha Akkaş'ın fotoğrafı ve hırkasını oturduğu sıraya koyan CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a seslenerek şunları söyledi: "Bugün kadınların yaşam haklarını, çocuklarımızın geleceğini ve bu ülkenin toplumsal vicdanını görüşüyoruz. Bu hırkayı bugün yanımda getirdim. Sahibi Saliha Akkaş. Saliha, bu meclis çatısı altında emeğiyle çalışan bir kadındı. 4 Ağustos'ta boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı olan eşi tarafından 37 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. İşte Saliha'dan geriye bu hırka kaldı. Bu hırka sizin suskun iktidarınızın, geciken adaletinizin, görmezden gelinen çığlıklarınızın sembolüdür. Saliha'nın evlatları öksüz kaldı.

"BAŞINDA ANNESİ, BABASI OLMAYAN İKİ OĞLUNA GEÇİNMELERİ İÇİN 35 BİN 500 LİRA REVA GÖRÜLMÜŞ"

Sayın Bakan, sabah bana dediniz ki, 'evlatlarına sahip çıkıyoruz'. Saliha'yı hayatta yaşatmakla övünemiyorsunuz. Ama çocukları öksüz kaldıktan sonra onlara sahip çıkmakla övünüyorsunuz. Ben ailesiyle görüştüm. Artık başında annesi, babası olmayan biri lise öğrencisi, diğeri üniversite öğrencisi olan iki oğluna geçinmeleri için 35 bin 500 lira reva görülmüş. Geçtiğimiz hafta hukuk fakültesi öğrencisi olan oğlu, kitap alabilmek için yardım almak zorunda kalmış. Eğer gerçekten samimiyseniz bu çocukları destekleyin. Bu çocukların acısı elbette dinmeyecek. Ama onlara Bakanlığınız aracılığıyla burs verin, kira yardımı verin, kitap desteği verin, yiyecek yardımı verin ki en azından hayatlarını, kurana kadar yoksulluğu iliklerine kadar yaşamamış olsunlar."

SALİHA AKKAŞ KİMDİR?

Saliha Akkaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan 37 yaşındaki bir kamu görevlisiydi. Çorum asıllı olan Akkaş, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından geçtiğimiz ağustos ayında bıçaklı saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli bölgelerine aldığı 40'dan fazla bıçak darbesi ile ağır yaralanan Akkaş, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay, Meclis çalışanları ve kadın hakları savunucuları tarafından tepkiyle karşılanırken, Türkiye'de kadına yönelik şiddet ve koruma mekanizmalarının yetersizliği bağlamında tartışmalara yol açtı.

