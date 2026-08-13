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E5'te korkunç kaza: 12 çocuk yaralandı

E5'te korkunç kaza: 12 çocuk yaralandı
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Küçükçekmece E5’te yaz kursuna giden çocukları taşıyan ticari araç, yol ayrımında önce bariyerlere ardından direğe çarptı.

Küçükçekmece E5'te yaz kursuna giden çocukları taşıyan ticari araç, yol ayrımında önce bariyerlere ardından direğe çarptı. Aracın bariyerlerin üzerine çıktığı feci kazada can pazarı yaşanırken, 12 çocuk ve şoför yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Küçükçekmece Sefaköy E5 Edirne istikametinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 HAU 406 plakalı ticari araç, yol ayrımında önce bariyerlere ardından üzerinde yön levhasının bulunduğu direğe çarptı. Yaz kursuna giden çocukları taşıyan aracın bariyerin üzerine çıktığı feci kazada ortalık adeta savaş alanına döndü. Çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada şoför ve araçta bulunan 12 çocuk yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Trafik kontrollü olarak sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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