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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı gündemimizde

Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın adaylığı için kritik mesaj
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Ömer Çelik, Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği belediye başkanı hakkında konuştu

Ömer Çelik, Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği belediye başkanı hakkında konuştu
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Partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li bir ilçe belediye başkanının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti'ye davet edildiği yönündeki iddialara yanıt vererek, "Cumhurbaşkanımızla görüşmek isteyen çok belediye başkanı oluyor. Ortada illegal bir durum yok" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün yaptığı açıklamada CHP'li bir ilçe belediye başkanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz hafta Külliye'ye çağrıldığı bilgisini vererek, Ak Parti'ye davet edildiğini ifade etmişti.

'CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye davet edildi' iddiası! AK Parti'den ilk açıklama geldi

KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Özel'in açıklamalarının ardından Erdoğan ile görüşen Belediye Başkanı'nın Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı olduğu ortaya çıktı. Konuya ilişkin soruları yanıtlayan Demirçalı, Özel'in ifadelerini doğrulayarak, "Adana ile ilgili genel bir konuşma yapılacağı düşüncesindeydim. Cumhurbaşkanımız nezaket içerisinde bizi karşıladı. Görüşme öncesinde ve sonrasında Genel Merkez'i, Sayın Genel Başkanımızı bilgilendirdim. Cumhurbaşkanımız ne zaman isterse görüşürüm" diye konuştu.

'CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye davet edildi' iddiası! AK Parti'den ilk açıklama geldi

"CHP'DE SİYASET YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Ak Parti'ye davet edildiği yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine Demirçalı, "CHP'de kendi evimdeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmaya devam edeceğim" dedi.

'CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye davet edildi' iddiası! AK Parti'den ilk açıklama geldi

AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA: ORTADA İLLEGAL BİR DURUM YOK

Partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarından gelen konuya ilişkin soruya yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısının herkes açık olduğunu dile getiren Çelik, "Ortada illegal bir durum yok" dedi. Çelik, "Özel'in konuşmasını dinledim. Da Vinci şifresi gibi şifrelerle konuşuyor. Buna gerek yok. Açıkça söylesin. Şifreli konuşmaya gerek yok. Cumhurbaşkanımız devletin başıdır. Cumhurbaşkanımızla görüşmek isteyen çok belediye başkanı oluyor. Mesaisinin el verdiği ölçüde Cumhurbaşkanımızın kapısı herkese açık. İllere gittiğinde çeşitli partilerden başkanlar görüşmek istiyor. Ortada illegal bir durum yok." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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