CHP'li Alp, CHP'li Dikbayır'ın "Kürt halkı yoktur" sözlerine ateş püskürdü: Dost ve düşman bilsin ki...

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, partisinden CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın "Kürt halkı yoktur. Kürt kökenli vatandaşlar vardır" sözlerine ilişkin TBMM kürsüsünden yanıt verdi. Alp, CHP'nin tüm halkları kucaklayan bir anlayışa sahip olduğunu vurgulayarak, "Dost ve düşman herkes bilsin ki Kürtlerin varlığının yok sayılması ve inkarı aşaması çoktan tarih olmuştur. Elbette ki Kürtler vardır" dedi.

"CHP TÜM HALKLARI KUCAKLAYACAK ANLAYIŞTADIR"

İnan Akgün Alp Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta bizim bir milletvekilimiziz Kürt halkının da inkarı anlamına gelebilecek birtakım açıklamaları kamuoyuna yansıdı. Ve kabul edelim ki bu açıklama bölgede bazı eski endişeleri de körüklemiştir. Bu açıklamadan kırılan ve incinen bütün bölge halkına ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde yerel seçimlerde ve milletvekilliği seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren ve günlerdir bu konuda benim de bir bölge milletvekili olarak açıklama yapmamı talep eden bütün bölge halkına tarih ve toplum huzurunda ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden ifade ediyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet'in kurucu iradesiyle ve Cumhuriyetin 2. Yüzyılı'nda Ülkemizde yaşayan tüm halklarının hepsini kucaklayacak inanç ve anlayıştadır.

"KÜRTLERİN VARLIĞININ İNKARI ÇOKTAN TARİH OLMUŞTUR"

Ülkemizdeki bütün solcular, devrimciler, demokratlar, yurtseverler idama giderken dahi kendi sehpasını tekmelerken "Yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği" diye haykıran devrimcilerin izindedir. Bu herkes tarafından böyle bilinsin.

Dost ve düşman herkes bilsin ki Kürtlerin varlığının yok sayılması ve inkarı aşaması çoktan tarih olmuştur. Elbette ki Kürtler vardır ve hiç şüphesiz kılıcıyla Haçlı ordularını mağlup eden ve Kudüs'ü yeniden fetheden büyük komutan Selahattin Eyyubi'den beri hem Orta Doğu'da hem de Türkiye'de birer öznedirler. Bu açıklamalar karşısında halkımızdan istirhamım şudur; lütfen siyasal mutabakatı ve toplumsal uzlaşmayı bozmaya yönelik inkara dayalı ırkçı tahrikleri esas almayınız. Her zaman ve her yerde kardeşlik hukukunu esas alınız"

ÜMİT DİKBAYIR NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti'den ihraç edilerek CHP'ye geçen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır sosyal medya "Asıl mesele..." başlığıyla yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu Gerçekten Kürtlerin Meselesi mi?

Bu tartışmayı doğru bir yerden yürütmek zorundayız.

Önce dili düzeltmekle başlayalım.

Türkiye'de "Kürt halkı" diye ayrı bir siyasal özne yoktur.

Türkiye'de Kürt kökenli vatandaşlarımız vardır.

Nasıl ki:

Gürcü kökenli,

Laz kökenli,

Çerkez kökenli,

Arnavut kökenli,

Boşnak kökenli vatandaşlarımız varsa,

Kürt kökenli vatandaşlarımız da bu milletin ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu ifadeler rastgele değildir.

"Halk" ve "millet" kavramları siyasal egemenlik çağrışımı taşır.

Bu nedenle bilinçli olarak kullanılır, bilinçli olarak dayatılır.

Kürt kökenli vatandaşların gerçek talebi nedir?

Şu soruyu açıkça sormak gerekir:

Kürt kökenli vatandaşlarımızın;

Ayrı bir devlet,

Ayrı bir bayrak,

Ayrı bir ordu,

Ayrı bir vatan,

Üniter yapının dağıtılması gibi bir toplumsal ve yaygın talebi var mı?

Cevap nettir: Yoktur.

Bu ülkede yaşayan Kürt kökenli vatandaşların ezici çoğunluğu:

Bu vatanı kendi vatanı bilir,

Bayrağı kendi bayrağı bilir,

Devleti kendi devleti bilir.

Sorun burada değildir.

Asıl mesele: Kürtler üzerinden kurulan emperyalist hesap.

Bugün "Kürt meselesi" diye önümüze konan tablo,

Kürtlerin kendi iradesinden doğmuş bir tablo değildir.

Daha çarpıcı bir gerçeği söyleyelim:

PKK'nın kurucuları Kürt değildir.

Bu da tesadüf değildir.

Bu, Kürtlerin özgürlüğü için değil,

Kürtler üzerinden bölgesel hesap görmek isteyen emperyalist bir aklın ürünüdür.

Bu yüzden:

PKK, Kürtlerin örgütü değildir.

PKK, Kürtlerin iradesi değildir.

PKK, Kürtleri temsil etmez.

En büyük zararı Kürtler görüyor.

Bir gerçeğin altını kalın çizgiyle çizmek gerekir:

PKK'dan en çok kurtulmak isteyenler Kürtler olmalıdır.

Çünkü PKK'dan en büyük zararı Kürt kökenli vatandaşlarımız görmektedir.

Kürt kökenli vatandaşlarımız:

Çocuklarını dağa kaçıran,

Gençlerini ölüme sürükleyen,

Şehirlerini savaş alanına çeviren,

Ekmeğini, huzurunu, geleceğini çalan bir terör örgütünün çilesini çekmiştir.

Kim ister:

Bir bebek katili tarafından temsil edilmeyi? Eli kanlı bir caniyi "temsilci" kabul etmeyi ?

Bu, Kürt kökenli vatandaşlarımıza yapılabilecek en büyük hakarettir.

Bugün dayatılan tablo iktidar tarafından şunu söylüyor:

"Ey Kürtler, sizi; bebekleri öldüren, sivilleri katleden, askerleri pusuya düşüren bir terörist temsil edecek."

Bundan daha ağır ve onur kırıcı şey olabilir mi?

PKK'yı "Kürtlerin temsilcisi" olarak sunmak:

Kürt kökenli vatandaşlara haksızlıktır,

Kürt kökenli vatandaşların iradesini gasp etmektir,

Kürt kökenli vatandaşları bir terör örgütüne mahkûm etmektir.

Apo ancak ve ancak kendi kurduğu terör örgütünün temsilcisidir.

Başka hiç kimseyi temsil etmez.

Bu yoldan da çözüm çıkmaz.

Terör örgütlerini muhatap alarak:

Çözüm çıkmaz,

İstikbal çıkmaz,

Huzur çıkmaz.

Buradan çıkacak tek şey şudur:

Emperyalistlerin çizdiği senaryoyu, onların istediği biçimde uygulamak ve yine onların istediği biçimde sonlandırmak.

Buna alet olanlar:

Bugüne değil, Yarına değil, Tarihe hesap verir.

Son söz olarak;

Bu mesele bir Kürt meselesi değildir.

Bu mesele:

Kürt kökenli vatandaşları araçsallaştıran,

Kürt kökenli vatandaşları öne sürüp bedeli onlara ödeten,

Bölgeyi ve Türkiye'yi hedef alan emperyalist bir projedir.

Kürt kökenli vatandaşlarımız bu projenin öznesi değil, en büyük mağdurudur.

Devlet; terörle pazarlık yaparak değil, Üniter yapı altında milletin tamamını koruyarak güçlü olur.

Ve bu yoldan:

Ne huzur çıkar,

Ne çözüm çıkar,

Ama mutlaka HESAP çıkar."