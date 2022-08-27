CHP'li Ağbaba'dan stajyer ve çırakların sigorta işlemlerine ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, stajyer ve çırakların ilk işe başlama tarihlerinin sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesi gerektiğini bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, stajyer ve çırakların ilk işe başlama tarihlerinin sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesi gerektiğini bildirdi.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, Türkiye'de aday çırak ve stajyer olarak çalışma yaşamında yer alan 1,5 milyon kişi bulunduğuna dikkati çekti.

Stajyer ve çırakların ilk işe başlama tarihinin emeklilikte başlangıç olarak kabul edilmediğinden emeklilik tarihlerinin uzadığını belirten Ağbaba, şunları kaydetti:

"Stajyer ve çırakların ilk işe başlama tarihlerinin emeklilikte sigorta başlama tarihi olarak kabul edilmemesi bu kişilerin mağduriyetine sebep olmaktadır. Ayrıca geriye dönük borçlanma hakkının da tanınmaması mağduriyeti bir kat daha artırmaktadır. Bu kişiler 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmaları durumunda hem EYT mağduru hem de ilk işe başlangıçları sigorta başlangıcı olarak kabul edilmediğinden emeklilikte, kademeli emeklilik sistemiyle ikinci kez mağdur olmalarını doğurmaktadır. Yapılacak bir düzenlemeyle stajyer ve çırakların ilk işe başlama tarihleri sigorta başlangıcı olarak kabul edilmelidir."

Ağbaba, Meclis açıldığında bu mağduriyetin giderilmesi için gerekli çalışmaları hayata geçireceklerini belirtti.