CHP'nin İstanbul mitinginde Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, vatandaşları halkın arasında dinledi - Haberler

Chp tarafından Maltepe Miting Alanı'nda düzenlenen 'Milletin Sesi' mitingi için binlerce kişi alanda toplandı. Saat 18.00'da başlayan mitingde CHP İlçe Başkanları ve CHP'li Belediye Başkanları sahneye çıkarak vatandaşları selamladı.

KILIÇDAROĞLU HALKIN ARASINDA DURDU

Maltepe Sahil Miting Alanı'nda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından önce vatandaşlara söz verildi. Pek çok vatandaş tek tek dertlerini anlatıp konuşma yaparken Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun yan yana halkın arasında mitingi dinlemesi dikkat çekti.

PROTOKOL KURALI UYGULANMADI

Tüm siyasi parti ve STK'ların da davet edildiği, Türk bayrağı ve CHP bayrağı dışında herhangi bir özel flama ya da bayrağın kullanılmayacağı mitingde protokol kuralı uygulanmadı. CHP'nin MYK üyeleri, PM üyeleri ve Milletvekilleri de miting konuşmasını halkın arasında takip ettiler.

"GELİN DOĞRU YOLUMUZU KENDİMİZ BULALIM"

Mitingte yaptığı konuşmada 65 yaşında çalışmak zorunda kalarak bulaşıkçılık yaptığı belirten Nazife Canoğlu, "Ben 70 yılından beri Türkiye'de yapmadığım iş kalmadı. İki senedir yardımlarla ayakta duruyorum. 3 bin lira maaşım var, 1600 lira kira. Faturalar vs. gerisini siz hesaplayın. Beni idama götürseler söylemeye devam edeceğim. Bir ekmek 5 lira biz bunu bile alamıyoruz. Ben hayatta ne böyle zam ne pahalılık gördüm. Bir makarna 5 lirayken şimdi 20 lira, ben emekliyim veremiyorum. Şunu demek istiyorum gelin seçelim. Gelin doğru yolumuzu kendimiz bulalım. Hakkımızı arayalım. Kim geliyorsa başa hakkımızı korusun." diye konuştu.

"VATANDAŞ EVİNE ET SOKAMIYOR"

20 yıldır kasaplık yaptığını söyleyen Fatih Uludağ şunları söyledi: "20 yılın en kötü zamanını yaşıyorum. Benim çıraklık zamanında ustalarım bize dedi ki ihtiyaç sahiplerini geri çevirme. Şu zamanda bir ihtiyaç sahiplerine bir parça et veremiyoruz. Çünkü tezgahımıza koyduğumuz eti satamadan zamlı et alıyoruz. Sanayi tipi elektrik kullanıyoruz 8-10 bin TL elektrik faturası ödeyen kasaplar var. Vatandaş evine et sokamıyor. İki gün önce 15 liralık kıyma istedi yemek yapmak için. Bir dolma biberi doldurmayacak kıymayla dört kişi yemek yiyecek. İnsanlar misafirlerine et alamıyorlar bırakın kırmızı eti tavuk alamıyorlar. Biz hükümete dileklerimi ilettik devlet büyüklerimize de söylüyoruz. Bizim normalde çöpe atığımız kemikler raflarda yerini aldı."

"ANNELERİ BU HALE GETİREN SİSTEM UTANSIN"

Temizlik işçisi Muazzez Süngür ise şunları dedi: "Eşim apartman görevlisi iki tane çocuğumuz var. Ben eşime yardımcı olabilmek için yarım zamanlı ev işçiliği yapıyorum. Aynı zamanda ben bir anneyim. Çocuklarımı okumasını ve bizden daha iyi yaşamasını istiyorum. Her geçen gün bu umudum azalıyor. Şimdi acaba çocuklarımı karını nasıl doyuracağız diye düşünüyoruz. Ben 8 yaşındaki .Çocuğumla markete gidemiyorum olur da bir şey ister de alamam diye. Anneleri bu hale getiren sistem utansın."