Zelenskiy'den kısmi ateşkes kararına ilk yorum

Savaşta kısmi ateşkes kararına Zelenskiy'den itiraz
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
Ekrem İmamoğlu'ndan iptal kararına ilişkin ilk açıklama

Kararın ardından İmamoğlu'ndan zehir zemberek ilk açıklama
İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçesi

İşte iptal kararının ardında yatan neden

CHP İmamoğlu için sokaklara iniyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından, CHP sokaklara inme kararı aldı. CHP Ankara İl Örgütü karara tepki göstermek için bugün saat 23.00'te YÖK önünde toplanma çağrısı yaptı. CHP İstanbul ise yarın saat 14.00'de Maltepe'de toplanma kararı aldı.

İstanbul Üniversitesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili kararını verdi. Üniversite, İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti.

CHP, ANKARA'DA YÖK ÖNÜNDE TOPLANIYOR

Karara tepkiler peş peşe yükselirken, CHP de harekete geçti. CHP Ankara İl Örgütü, iptal kararına tepki göstermek için saat 23.00'te Yükseköğretim Kurulu (YÖK) önünde toplanma çağrısı yaptı.

CHP İmamoğlu için sokaklara iniyor

İSTANBUL'DA MALTEPE'DE BULUŞULACAK

Benzer çağrı da CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten geldi. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın saat 14.00'te buluşma çağrısı yaptı. Çelik, şunları söyledi: "Demokrasiye sahip çıkmak, Ekrem Başkanımızı savunmak için Maltepe'de buluşalım!

TBB ve İBB Başkanımız, Cumhurbaşkanı ön seçim adayımız Ekrem İmamoğlu ile yarın saat 14.00'da Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda toplu açılış töreninde buluşuyoruz. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz!"

CHP İmamoğlu için sokaklara iniyor

CHP İmamoğlu için sokaklara iniyor

CHP İmamoğlu için sokaklara iniyor
Kaynak: Haberler.com / Politika
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMevlüt Okumus:

Chp Tarafdarları Sahtekälığamı Sahiplenecekler, Tarafdarmı olacaklar??? İyi Düşünsünler!!!!

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

ekonomi kötü gittikçe, İmamoğlu hep gündemde kalacak, akpppppp

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMevlüt:

Bu CHP lilerin sahtekara sahip çıkmaları gayet normal. Bunların kanlarında hukuksuzluk var. Ama utanmadan da işlerine gelmeyince hukuku eleştirirler.

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

la çok şaşırdık böyle yapmalarına, adamın diploma sahtekarlıkla alınmış iptal edilince tabiki hak aramaları normal. bu devlete ne oluyor ki sahtekarların hakkını gaspediyor

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkarakus58:

bunlar ülkenin kenesi

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu'nun adaylığı tehlikeye girdi! CHP'nin bundan sonraki yol haritası karışık

İmamoğlu'nun adaylığı tehlikeye girdi! CHP'nin bundan sonraki yol haritası karışık
Şamil Tayyar'dan İmamoğlu yorumu: 101. madde değiştirilebilir

İptal kararı sonrası bir maddeye dikkat çekti: Değiştirilebilir
Trump-Putin görüşmesinden tarihi karar çıktı! Orduya 'vurmayın' emri

Orduya emri verdi! Trump-Putin görüşmesinden tarihi karar çıktı
CHP'lilerin düzenlediği töreni gören Vali balkona çıkıp tepki gösterdi: Utanmıyor musunuz?

Valiyi çıldırtan olay! Balkona çıkıp tepki gösterdi
Türkiye'den Suriye hamlesi! Teklif Şara'dan geldi, silah tedariki başlıyor

Teklif Şara'dan geldi! Türkiye'den çok konuşulacak Suriye hamlesi
Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürüldü

Ünlü sunucu polis eşliğinde ifadeye götürüldü! İlk açıklama geldi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.