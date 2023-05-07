Üye Girişi
Haberi Paylaş
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan İmamoğlu'na yönelik provokasyona tepki

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan İmamoğlu'na yönelik provokasyona tepki

Politika Haberleri

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik provokasyona tepki göstererek, 'İnadına sakin olacağız, inadına sizin kirli dilinizi muhatap almayacağız, sizi o çirkinliklerinizle baş başa bırakacağız. Sevgi kazanacak, hoşgörü kazanacak. Attığınız o taşlar kalbinize saplanacak. ve emin olun her şey çok güzel olacak' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik provokasyona tepki göstererek, "İnadına sakin olacağız, inadına sizin kirli dilinizi muhatap almayacağız, sizi o çirkinliklerinizle baş başa bırakacağız. Sevgi kazanacak, hoşgörü kazanacak. Attığınız o taşlar kalbinize saplanacak. ve emin olun her şey çok güzel olacak" dedi.
Engin Altay, bugün Erzurum mitinginde Ekrem İmamoğlu'na yönelik provokasyona Twitter hesabında yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Altay'ın paylaşımı şöyle:
"İnadına sakin olacağız, inadına sizin kirli dilinizi muhatap almayacağız, sizi o çirkinliklerinizle baş başa bırakacağız. Sevgi kazanacak, hoşgörü kazanacak. Attığınız o taşlar kalbinize saplanacak. ve emin olun her şey çok güzel olacak."

Kaynak: ANKA / Politika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Ekrem İmamoğlu Engin Altay Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title