CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda 'adalet nöbeti'ne devam ediyor

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay kararı ve Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması ile başlayan 'yargı krizine' karşı TBMM Genel Kurulu'nda başlattıkları "adalet nöbetinin" 276 saattir devam ettiğini belirterek, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un sessiz kalmasına tepki gösterdi. Başarır, "Meclis Başkanına buradan sesleniyoruz. Gelin bu problemi çözün. Halkın iradesi hukukun üstünlüğü için açıklamalarda bulunun. Meclis sessiz kalamaz. Parlamento sessiz kalamaz. Meclis Başkanı sessiz kalamaz. Meclis'te bu eylem yapılırken Meclis Başkanının sessiz kalması, çıkıp açıklama yapmaması, Anayasa'ya saygıya Yargıtay'ı davet etmemesini kınıyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki kararının ardından, Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay 3. Ceza Dairesi arasında başlayan 'yargı krizi'ne karşı CHP'li milletvekillerinin nöbetleşe olarak TBMM Genel Kurulu'nda tuttuğu "adalet nöbetine" ilişkin TBMM'de basın toplantısı yaptı.

Başarır, şunları söyledi:

"Yargıtay 8 kasımda skandal bir karara imza attı. Yargıtay'ın verdiği kararla hem yargıya, hem yasamaya yani halk iradesine bir darbe yapıldı. Biz CHP grubu olarak 9 Kasım'da Meclis'te adalet nöbeti tutmaya başladık. 276 saattir CHP adalet nöbeti tutuyor. Meclis iradesine, yargının hukukun üstünlüğüne saygı duyan bir grup olarak biz bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Biz Anayasa'ya saygı istiyoruz. Biz milletvekilleri Anayasa 81'e göre Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağımız üzerine yemin ettik. Bunu yargıdan da bekliyoruz. Yargı sorunları çözer sorun yaratmaz. Yargı problemleri ya da erkler arasındaki sıkıntılarda Anayasa adına karar verir. Ama görüyorum ki Yargıtay bir vesayet kurumu gibi en yüksek mahkeme olan Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını çiğnemiş ve halk iradesini hiçe saymıştır. Meclis Başkanına buradan sesleniyorum, bu sorun en çok parlamentonun. Bu sorunu çözmek zorundasınız."

"MECLİS BAŞKANINA SESLENİYORUZ, GELİN BU PROBLEMİ ÇÖZÜN"

Meclis Başkanına da çağrıda bulunan Başarır şöyle konuştu:

"Biz bu eylemi, milletvekili arkadaşlarımızla 276 saattir bu sorunun çözülmesi için yapıyoruz. Meclis Başkanına buradan sesleniyoruz. Gelin bu problemi çözün. Halkın iradesi hukukun üstünlüğü için açıklamalarda bulunun. Meclis sessiz kalamaz. Parlamento sessiz kalamaz. Meclis Başkanı sessiz kalamaz. Şu anda dünya Türkiye'yi izliyor. Eğer bir kez Anayasa'yı bir tarafa bırakırsak, bir kez Anayasa hükümlerini, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını ayaklar altına alırsak, bu ülkede düzenden, hukuktan bahsedemeyiz. O yüzden ben gruptaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum çünkü 85 milyon bize mesaj atıyor. Biz 85 milyonun iradesi için, hukukun üstünlüğü için, Anayasal düzenin bozulmaması için bu eylemi yapıyoruz, bir müddet daha devam edeceğiz. Ama burada Meclis'te bu eylem yapılırken 24 saat nöbet tutulurken, Meclis Başkanının sessiz kalması, çıkıp açıklama yapmaması, Anayasa'ya saygıya mahkemeyi Yargıtay'ı davet etmemesini kınıyoruz" dedi.