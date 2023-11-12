CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da Antakya Geçici Barınma Alanı'nın açılışını yaptı

HABER: GÜLARA SUBAŞI - KAMERA: DURSUN ALKAYA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul iştiraki KİPTAŞ tarafından yapılan Antakya Geçici Barınma Alanı'nın açılışını yaptı. Özel, " İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hem bütün emekçilerine hem de yöneticilerine Sayın Başkanı'na şahsında teşekkür ediyoruz. Hem lise için hem de bu barınma alanı olarak ifade ettiğimiz bu alan için. Konteyner kentlerin eksikliklerinden bugün herkes yakındı. Acele yapılmış, yağmurda su alan, yan tarafında banyosu sızdıran, ısınmayan, soğumayan konteynerlardansa böylesi bir yaşam alanını kazandırmak çok önemli. Burada bir teşekkürü bir önceki dönem birlikte görev yaptığımız 27'nci dönem milletvekillerimize yapmam gerekiyor. O milletvekillerimizden 65'i yeniden milletvekili oldular, 65'i ise görevlerini siyasetin başka alanlarında sürdürüyorlar. Hepsinin birer maaşlarını bağışlayarak buranın ilk harcını koyduğu önemli katkıları var. Özellikle grup başkanvekillerimiz Engin Altay ve Engin Özkoç benimle birlikte çok emek verdiler. Hatay'a yapılması noktasında da grubun ortak bir kararı vardı. Önceki dönem Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da burada bir maaşının olduğunu ve grubun böyle bir konteyner kent yapılması için kaynak aktarmasıyla ilgili onun fikrinin ve talimatının olduğunun da altını çizelim" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ tarafından yapılan Antakya Geçici Barınma Alanı'nın açılışını yaptı. İmamoğlu, "Burada en az 5- 6 yıl rahatça yaşabilecekleri bir konfor sağladık insanlarımıza. Bunu biraz da örnek olsun diye yaptık. Umut ederiz ki böyle orta vadeli bir çözümü devletimizin diğer kurumları da düşünsünler. Bir de bir lise yapıyoruz Kırıkhan'da bunun da Ocak'ta temelini atacağız, Milli Eğitim'den izni protokolü yeni çıktı. İşçilerimizin bayramlarda dağıtılan çikolata parasını bağışlayarak bir kaynak oluşturuldu. Bu kaynakla yapıyoruz yapıyoruz liseyi de" dedi.

Genel Başkan Özgür Özel, şunları söyledi:

"ÖZELLİKLE GRUP BAŞKANVEKİLLERİMİZ ENGİN ALTAY VE ENGİN ÖZKOÇ BENİMLE BİRLİKTE ÇOK EMEK VERDİLER"

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hem bütün emekçilerine hem de bütün yöneticilerine Sayın Başkan'ın şahsında teşekkür ediyoruz. Hem lise için hem de bu geçici yaşam alanı olarak ifade ettiğimiz bu alan için. Konteyner kentlerin eksiklerinden bugün herkes yakındı. Acele yapılmış, yağmurda su alan, yan tarafında banyosu sızdıran, ısınmayan, soğumayan konteynerlardansa böylesi bir yaşam alanını kazandırmak çok önemli. Burada bir teşekkürü bir önceki dönem birlikte görev yaptığımız 27'nci dönem milletvekillerimize yapmam gerekiyor. O milletvekillerimizden 65'i yeniden milletvekili oldular, 65'i ise görevlerini siyasetin başka alanlarında sürdürüyorlar. Hepsinin birer maaşlarını bağışlayarak buranın ilk harcını koyduğu önemli katkıları var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle grup başkanvekillerimiz Engin Altay ve Engin Özkoç benimle birlikte çok emek verdiler bu işe. Hatay'a yapılması noktasında da grubun ortak bir kararı vardı. Önceki dönem Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da burada bir maaşının olduğunu ve grubun böyle bir konteyner kente yapılması için kaynak aktarmasıyla ilgili onun fikrinin ve talimatının olduğunun da altını çizelim."

Özel ve İmamoğlu açıklamalarının ardından konteyner kenti gezdi ve barımma alanında bulunun Hataylı vatandaşların sorunlarını dinledi. Özel, alanı gezerken önceki dönem CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Engin Özkoç'u arayarak konteyner kentteki vatandaşların memnuniyetlerini iletti.