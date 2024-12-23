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Özgür Özel: Suriye için demokratik bir rejim öneriyoruz

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye'de demokratik bir rejim kurulmasını önererek, seçimlerle belirlenen bir parlamentoya ve hükümet sistemine destek verdiklerini açıkladı. Menemen’de düzenlenen anma etkinliğinde konuşan Özel, yanlış dış politikaların Suriye'deki zorlukların sebebi olduğunu belirtti. Ayrıca, etkinlikte Atatürkçü Düşünce Derneği ve İzmir belediyesi temsilcileri de konuşmalar yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Suriye'de demokratik bir rejimi seçimlerle belirlenen parlamentoyu ve onun içinden belirlenecek hükümet sisteminin oluşacağı yeni bir rejimi öneriyoruz ve destekliyoruz." dedi.

Özel, İzmir'in Menemen ilçesinde Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'nin şehit edilişlerinin 94. yılı dolayısıyla düzenlenen yürüyüş ve anma etkinliğine katıldı.

İlçe stadından başlayarak Yıldıztepe'de son bulan yürüyüş sonrası Kubilay Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Özgür Özel, burada yaptığı konuşmada, Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'yi anmak için CHP'nin tüm organlarıyla törene katıldığını söyledi.

Özel, bu yıl kara, deniz ve harp okullarındaki mezuniyetlerinde ilk kez genç kadın teğmenlerin birinci olduğunu hatırlattı.

Töreni izlerken çok duygulandığını belirten Özel, şunları kaydetti:

"Önce sosyal medyada sonra yazılı basında bu iktidara müzahir kalemler ve trol orduları bir linç kampanyasına giriştiler. İnanın böyle bir kampanyanın toplumsal tabanı olmayacağından zaten emindik. Karşısında çok güçlü bir toplumsal taban var bunun. Ama siyasette benimseneceği, bunun üzerinden bir siyasi çıkara tenezzül edileceği bir kutuplaşma ortamını geri getirebilmek için bunun araçsallaştırılacağı ve teğmenlerin yapmış oldukları andı, sanki bir disiplinsizlikmiş gibi gösterileceği hiç aklımın ucundan geçmezdi."

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın, Kubilay'ı şehit edenler arasında yer alan bir kişinin türbesini ziyaret ettiğini öne süren Özel, Pehlivan'ın bugün de Menemen halkı adına Kubilay'ın anıtına çelenk koyduğunu belirtti.

Suriye'de rejimin devrilmesinin ardından yaşanan gelişmelere değinen Özel, konuştu:

"Yaşanan bütün acıların ve zorlukların sebebi iş bilmez dış politikaydı. O yanlış sürecin sonucunda bir tek adamın çökmüş olmasından bir zafer çıkmaz. Ama Suriye'nin geleceği için doğru yöntem, biraz önce sayın başkanın ifade ettiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu gibi tek adam rejimi, yerine güçlü bir parlamento, bizdeki gibi doğru bir anayasa. ve bunun üzerinden tüm ülkeyi temsil eden, kuşatan bir yönetim anlayışıyla Suriye'ye bir demokratik rejim gelirse adil ve özgür seçimlerle iktidarlar değişebilirse Suriye'de de kan durur. Türkiye içinse en doğrusu bu olur. Biz Suriye'de demokratik bir rejimi, seçimlerle belirlenen parlamentoyu ve onun içinden belirlenecek hükümet sisteminin oluşacağı yeni bir rejimi öneriyoruz ve destekliyoruz."

Etkinlikte, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın ile Atatürkçü Düşünce Derneği Gençlik Kolları Genel Başkanı Nihat Arda Mercan da birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Politika
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