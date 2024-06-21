Üye Girişi
Haberler

CHP Genel Başkanı Özel, MHP'li ismin cenaze törenine katılıp tabutunu taşıdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Şehzadeler Belediyesinin MHP'li Meclis Üyesi Mehmet Güzgülü'nün cenaze törenine katıldı. CHP lideri Özel, aileye taziyesini iletip vefat eden MHP'li Güzgülü'nün naaşını taşıdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sabah tedavi gördüğü hastanede vefat eden Şehzadeler Belediyesinin MHP'li Meclis Üyesi ve eğitimci Mehmet Güzgülü'nün cenaze törenine katıldı.

Yakınları tarafından morgdan alınan Güzgülü'nün (69) cenazesi, Hatuniye Camisi'ne getirildi. Mehmet Güzgülü'nün oğlu Aras Güzgülü, taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, aynı zamanda akrabası olan Mehmet Güzgülü'nün eşi Esin Güzgülü'ne taziyesini iletti.

CHP Genel Başkanı Özel, MHP'li ismin cenaze törenine katılıp tabutunu taşıdı

NAAŞINI ÖZGÜR ÖZEL TAŞIDI

Güzgülü'nün oğlu Aras Güzgülü'ne sarılan ve metanetli olmasını isteyen Özel, "Güçlü olman lazım, böyle olursan anne şey yapar, zorlanır, çok üzülür. Babanın en büyük eseri sensin." diyerek teselli etti. Güzgülü'nün cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kırtık Mezarlığı'na defnedildi. Mehmet Güzgülü'nün naaşını Özgür Özel ile geçen dönemin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de taşıdı.

Törene, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile Bekir Başevirgen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, siyasi parti temsilcileri, Güzgülü'nün ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

CHP Genel Başkanı Özel, MHP'li ismin cenaze törenine katılıp tabutunu taşıdı

MEHMET GÜZGÜLÜ KİMDİR?

Manisa'da MHP'nin önemli isimleri arasında yer alan ve Manisa Büyükşehir Belediyesinde önemli görevlerde bulunan 69 yaşındaki eğitimci Mehmet Güzgülü, geçen günlerde lösemi teşhisiyle kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

CHP Genel Başkanı Özel, MHP'li ismin cenaze törenine katılıp tabutunu taşıdıMehmet Güzgülü

Manisa Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesinde 30 yıldan fazla süre meclis üyeliği görevinde bulunan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği ve geçen dönem Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanlığı, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanlığı görevini de yürüten Mehmet Güzgülü, 31 Mart Mahalli İdari Seçimlerinde MHP'den Şehzadeler Belediyesi Meclis Üyesi seçilmişti.

Kaynak: AA / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Şehzadeler Belediyesi Özgür Özel Manisa MHP Yaşam Politika Güncel Haberler

Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

 Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

 Yangın felaketinde 'elektrik hattı' şüphesi! Tanrıkulu, 'Olağan şüpheliler' dedi, DEDAŞ'tan yalanlama gecikmedi

Yangın felaketinde "elektrik hattı" şüphesi! Tanrıkulu, "Olağan şüpheliler" dedi, DEDAŞ'tan yalanlama gecikmedi

Bakmadan Geçme

Miras filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Miras filmi ne zaman, nerede çekildi? Öldür Beni Sevgilim filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Öldür Beni Sevgilim filmi ne zaman, nerede çekildi? Delibal filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Delibal filmi ne zaman, nerede çekildi? Vahşetin Çağrısı filmi oyuncuları kim, konusu ne, nasıl bitiyor? Vahşetin Çağrısı filmi ne zaman, nerede çekildi? #128250 Slovakya Ukrayna maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Slovakya Ukrayna maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? #9917 Slovakya Ukrayna maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Slovakya Ukrayna maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? #9917 Slovakya Ukrayna maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Slovakya Ukrayna maçı ne oldu? Slovakya Ukrayna maçı CANLI izle! (EURO 2024) Slovakya Ukrayna EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir? #9917 TRT 1 canlı maç izle! SLOVAKYA UKRAYNA CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Tacikistan'da başörtüsü yasaklandı mı? Tacikistan'da başörtüsü neden yasaklandı, olay ne? VEDAT AŞÇI KİMDİR? Vedat Aşçı nereli, kaç yaşında? ANLIK ALTIN FİYATLARI! Bugün (21 Haziran 2024) altın fiyatları ne kadar? GEBELİK TESTİ NE ZAMAN YAPILIR? Hamilelik belirtileri neler? HASTANELER NE ZAMAN AÇILIYOR? Bugün (21 Haziran 2024) hastaneler açık mı? DGS NE ZAMAN 2024? DGS sınav yeri sorgulama ekranı! #9997
Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title