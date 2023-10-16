CHP Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu: 'Bu bir cinayettir'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, 4 Ekim 2022'de Amasra Türkiye Taşkömürü Müessesesi'nde yaşanan faciaya ilişkin davanın Bartın Adliyesi'nde yapılan 4'üncü duruşmasına katıldı. Bankoğlu, duruşma öncesinde; "İlk günden beri söz verdiğimiz, söz verdiğim gibi ailelerin yanında olmaya çalışıyoruz. Yanındayız. Bu duruşmayı da bu davayı da sonuna kadar takip edeceğiz. Bize 'kader, fıtrat' diyenlere karşı da bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Öngörülebilir ve önlenebilir hiçbir kaza, kader ya da fıtrat değildir. Çok açık ve çok net, bu bir cinayettir" açıklamasını yaptı.

14 Ekim 2022'de Amasra Türkiye Taşkömürü Müessesesi'nde yaşanan faciaya ilişkin davanın Bartın Adliyesi'nde yapılan 4. duruşması öncesinde hayatını kaybeden madencilerin yakınları ve avukatları, CHP Genel Başkan Yardımcıları Aysu Bankoğlu ve Hasan Efe Uyar basın açıklaması yaptı. Bankoğlu, şunları söyledi:

"BAKANLIK VE HÜKÜMET BU ÖLÜMLERDEN SORUMLUDUR"

"Maden faciasının üzerinden bir yıl geçti. 43 madencimizi kaybettik, ocaklarımıza ateş düştü. Evlatların, annelerin, babaların, ailelerin acısı çok büyük. Bizler de onların acısını paylaşıyoruz ama ateş düştüğü yeri yakıyor. Üzgünüz ama öfkeliyiz de ama adaletin bir an önce tecelli etmesini bekliyorlar. Biz de onların bu mücadelesinin yanındayız. Bir yıl oldu ancak bu 4. duruşma, Meclis'te Araştırma Komisyonu'nda aylarca çalıştık. Burada şunu söylemem lazım; gerçek ve asıl sorumluların yargı önünden kaçırılmasına bir son verilmesi lazım. Burada sadece Amasra Müessesesi'ndeki yetkililer sorumlu değildir. Amasra Taşkömürü İşletmesi, Türkiye Taşkömürü Genel Müdürlüğü'ne bağlıdır. Türkiye Taşkömürü Genel Müdürlüğü, bakanlığa bağlıdır. Bakanlık ve hükümet bu ölümlerden sorumludur. TTK Genel Müdürü'nü burada soruşturmaya dahil edip, bakanlık müfettişlerini burada soruşturmaya dahil edip, ifadelerini almak yerine yargıdan kaçırmaya çalışıyorlar. Buna bir son verilmesi lazım.

"BİZE 'KADER, FITRAT' DİYENLERE KARŞI DA BU MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Soruşturmada ifade vermesi gereken Türkiye Taşkömürü Genel Müdürü, emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında emekli edildi. Sayın Adalet Bakanı açıklama yapmış 'Adalet tecelli edecektir. Biz yargımıza güveniyoruz' diye. Hangi yargı? Kozlu'daki, Ermenek'teki, Soma'daki yargı mı? Takipteyiz, diyorlar. Hükümet takipte değil, adeta tetikte gibi. Bu insanların bir nebze olsun acılarını hafifletecek bir şey varsa o da tüm sorumluların yargı önünde bu insanların hak ettiği cezayı almalarıdır. Ama bunun için bütün sorumluların bu yargılamaya dahil edilmeleri gerekiyor. Bütün sorumlularının yani Türkiye Taşkömürü Genel Müdürü'nün, yardımcılarının, bakanlık müfettişlerinin, bakanlık yetkililerinin yargı önünde hesap vermesi için bu mücadelenin takipçisi olmaya devam edeceğiz. İlk günden beri söz verdiğimiz, söz verdiğim gibi ailelerin yanında olmaya çalışıyoruz. Yanındayız. Bu duruşmayı da bu davayı da sonuna kadar takip edeceğiz. Bize 'Kader, fıtrat' diyenlere karşı da bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Öngörülebilir ve önlenebilir hiçbir kaza, kader ya da fıtrat değildir. Çok açık ve çok net, bu bir cinayettir."

"İŞ GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKEN ADIMI ATMAYANLAR KADER PLANINDAN SÖZ EDEMEZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar ise maden faciasının önlenebilir olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Bir yıl önce Amasra faciasında kaybettiğimiz 43 emekçi için adalet arayışı sürüyor. Bugün burada bir dava görülecek; fakat bu bir kaza sonucu yaşanan bir dava değil. Kazanın bilimsel tanımında 'öngörülemezlik unsuru' vardır. Ne yazık ki, 43 canımızı biz göz göre göre kaybettik. Tüm deliller, ihmal zincirini ortaya koymuştur. AKP Genel Başkanı o günlerde konvoylarında buraya gelip 'Burada bir kader planı var' demişti. Hiçbir şekilde bu faciayı kader planı arkasına saklayamazlar. İş cinayetinde her gün en az 5 işçi hayatını kaybediyor. İşçinin iş güvenliği için gereken adımı atmayanlar kader planından söz edemez. Biz bu mücadeleyi bırakmayacağız. Bugün bu davanın sorumluluğunu aramızda olmayan 43 maden emekçisine bırakmayı kimse aklından geçirmesin. Biz bu davadan desteğimizi esirgemeyeceğiz."