CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı kurulması çağrısı yaptı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Çankaya Belediyesi ve Konak Belediyesi arasında imzalanan 'Kardeş Şehir Protokolü' töreninde, Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı kurulması çağrısı yaptı. Akın, 'Bu kadar büyük deprem riski varken ve değerli hocalarımız bu kadar uyarılar yaparken hemen Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı'nın kurulması lazım' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Çankaya Belediyesi ve Konak Belediyesi arasında imzalanan "Kardeş Şehir Protokolü" töreninde; Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı kurulması çağrısı yaptı. Akın, "Bu kadar büyük deprem riski varken ve değerli hocalarımız bu kadar uyarılar yaparken hemen Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı'nın kurulması lazım" dedi.

Kadıköy Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve Konak Belediyesi arasında sosyal, ekonomik, kültürel alanlarda ve olası afet durumlarında ortak hareket ederek iş birliği sağlamak amacıyla "Kardeş Şehir Protokolü" imzalandı.

Kadıköy Belediyesi'nde dün gerçekleştirilen törende konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "İstanbul, İzmir, Ankara'daki metropol ilçe belediyelerimizin ortaya koyduğu siyasi akrabalık sonsuza kadar devam edecek" dedi.

17 Ağustos'un Gölcük depreminin 24. yıl dönümü olduğunu ifade eden CHP'li Akın; "Depremlerden sonraki süreçlerde tedbir ve hazırlıklar gündeme geliyor. Sonra her şey unutuluyor" diye konuştu. CHP'li Akın, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin sıkıntılı ve zor zamanlarda vatandaşın yanında yer aldığını anımsattı. CHP'li Akın, şunları dile getirdi:

"6 Şubat depreminde ilk 2-3 gün mevcut iktidar ne yapacağını şaşırdı. Vatandaşlara ulaşamadı. Koordinasyonsuzluğa bizzat şahit oldum. Büyük bir çaresizlik içinde kalmanın üzüntüsünü yaşadık. 21 yılda topladıkları deprem vergileriyle 1 milyon 250 bin konut yapılabilirdi. Bunu biz değil, uzmanlar ortaya koyuyor. İktidar deprem için toplanan paraları çarçur etti. 21 yıldır bu gerçeği görmediği için 6 Şubat felaketini yaşadık."

"KIZILAY AK PARTİ'NİN KURUMU GİBİ OLMAMALI, ÖZÜNE DÖNMELİ"

AFAD'ın kuruluş amacına uygun bir statüye getirilmesi gerektiğine işaret eden CHP'li Akın, şunları kaydetti:

"AFAD'ın İçişleri Bakanlığı bünyesinden çıkaracak, kural koyucu, yönlendirici, koordine edici, destekleyici ve denetleyici olarak yeniden yapılandırılması gerekiyor. Kızılay'ın bir aile şirketi, AK Parti'nin bir kurumu değil, gerçek anlamda özüne dönmesi lazım. AFAD'ın kuruluş statüsünü ve itibarını geri kazandıracak, İçişleri Bakanlığı bünyesinden çıkaracak, kural koyucu, yönlendirici, koordine edici, destekleyici ve denetleyici olarak yeniden yapılandırılması gerekiyor. Şehirlerin deprem planlarının çok ivedi bir şekilde yapılması gerekiyor. Böylece tüm yapıların süratle gözden geçirilerek, deprem ve sel açısından en riskli bölgelerden başlamak üzere bir kentsel dönüşüm programının derhal uygulanması gerekiyor."

"ACİLEN DOĞAL AFETLER VE DEPREM BAKANLIĞI KURULMALI"

CHP'li belediyelerin depremle mücadele kapsamında kentsel dönüşüm için kullanılacağı yurtdışı kredilerine Cumhurbaşkanlığı tarafından onay verilmediğine işaret eden CHP'li Akın, şunları dile getirdi:

"Buradan bir çağrım var: Dere yataklarına - özellikle Karadeniz'de - yapılaşmanın durdurulması lazım. Bakanlar konuşup, 'mış' gibi yapıp sonra sözlerini yerine getirmiyorlar. Acilen Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı'nın kurulması lazım. Bu kadar büyük deprem riski varken ve değerli hocalarımız bu kadar uyarılar yaparken hemen Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı'nın kurulması lazım."