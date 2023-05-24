CHP'den Ümit Özdağ'a İçişleri Bakanlığı verileceği iddialarına yalanlama

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermesi karşılığında İçişleri Bakanlığı verileceği iddiasına yanıt verdi. Öztrak, "Sayın Kılıçdaroğlu, seçimin kazanılması halinde cumhurbaşkanlığı kabinesini Millet İttifakı'nı oluşturan partilerle yapacağı toplantılar sonrasında belirleyecektir. Genel başkanımızın sayın Ümit Özdağ ile yaptığı görüşmede bakanlık konusu hiçbir şekilde yer almamıştır" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında imzalanan 7 maddelik mutabakat metnine ilişkin soruları cevapladı. Öztrak, iki genel başkanın bakanlıklarla ilgili herhangi bir konu konuşmadıklarını açıkladı.

"İKİ METİNDE DE YARGI KARARI OLMADAN ADIM ATILMAYACAĞI YER ALIYOR"

Mutabakat metninin tartışılan 4. maddesine açıklık getiren Öztrak, "Metin son derece açık. 4. madde, Millet İttifakı'nın metninde detaylarıyla yer alan maddenin özet halidir. İki metinde de yargı kararı olmadan adım atılmayacağı net şekilde ifade ediliyor" dedi.

"GÖRÜŞMEDE BAKANLIK KONUSU YER ALMAMIŞTIR"

Öztrak, iki genel başkan arasında herhangi bir bakanlık pazarlığı yaşanmadığını da şu sözlerle ifade etti; "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bakanlar kurulunu (cumhurbaşkanlığı kabinesi) Millet İttifakı'nı oluşturan partilerle yapacağı toplantılar sonrasında belirleyecektir. Genel başkanımızın sayın Ümit Özdağ ile yaptığı görüşmede bakanlık konusu hiçbir şekilde yer almamıştır."