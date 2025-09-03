Gürsel Tekin’den dikkat çeken “Özgür Özel” hamlesi: Randevu isteyecek

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan davanın 15 Eylül'de görülecek duruşmasına kilitlenildiği bir dönemde, partinin İstanbul kanadında kritik bir gelişme yaşandı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te gerçekleşen İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada verdiği ara kararla, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden aldı.

GÜRSEL TEKİN KAYYUM OLARAK ATANDI

Mahkeme kararıyla birlikte, İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasına hükmedildi. Göreve getirilen heyetin başında eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin yer alırken, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap da kayyum listesinde yer aldı. Bu gelişme, CHP içerisinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

ÖZGÜR ÖZEL: GÜRSEL TEKİN'İ PARTİDEN İHRAÇ ETTİK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşanan gelişmeler üzerine Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantının ardından yaptığı açıklamada Özel, Gürsel Tekin'in partiden ihraç edildiğini duyurdu. Özel, "Bu isim Gürsel Tekin olur, başkası olur fark etmez. Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ettik ve ihraç kararı aldık," ifadelerini kullandı.

GÜRSEL TEKİN RESTİ ÇEKTİ: KABUL ETMİYORUM

İhraç kararına karşı sessiz kalmayan Gürsel Tekin, Özgür Özel'in açıklamalarına sert bir yanıt verdi. Tekin, "Ben bu kararı tanımıyorum. AK Parti yargısından şikâyet ediyorsunuz ama siz daha da vahim bir tablo sergiliyorsunuz. Ne bir savunma aldınız ne de ifademi istediniz. Bu şekilde beni ihraç edemezsiniz," diyerek tepki gösterdi.

GÜRSEL TEKİN SAVUNMAYA ÇAĞRILDI

Gürsel Tekin'in tepkisinin ardından CHP yönetimi, Tekin'i resmi olarak savunma yapmaya davet etti. Parti tüzüğüne göre Tekin'in 15 gün içerisinde savunmasını sunmak üzere başvuruda bulunması gerekiyor.

GÜRSEL TEKİN: YARIN ÖZGÜR ÖZEL'İ ARAYIP RANDEVU İSTEYECEĞİM

Savunma çağrısına dair ilk açıklamasını yapan Gürsel Tekin, önümüzdeki süreçte CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le doğrudan görüşmeyi planladığını belirtti. Tekin, "Yarın Özgür Özel'i arayıp randevu talep edeceğim" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DA RANDEVU İSTEYECEK

Tekin'in ayrıca yarın önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da randevu isteyeceği öğrenildi.