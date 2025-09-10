Haberler

CHP'de Beykoz depremi! İstifa sayısı 3'e yükseldi

CHP'de Beykoz depremi! İstifa sayısı 3'e yükseldi
Beykoz Belediyesi'nde usulsüzlük soruşturması sürerken, istifa dalgası yaşanıyor. Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in ardından CHP'li meclis üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir de partilerinden ayrıldıklarını duyurdu.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen usulsüzlük soruşturması devam ederken, CHP'de art arda istifalar geldi. İlk olarak Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, görevinden ayrıldığını açıkladı. Gürzel'in ardından CHP'li belediye meclis üyeleri Uğur Gökdemir ve Murat Uzun da sosyal medya hesaplarından istifa kararlarını duyurdu.

MURAT UZUN İLÇE BAŞKANINI SUÇLADI

Murat Uzun yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ettiğimi kamuoyuna açıklıyorum. 31 Mart 2024 seçimleriyle başlayan Beykoz Belediyesi Meclis Üyeliği görevim boyunca tek amacım, Beykoz'un ve Beykozluların hakkını savunmak olmuştur. Ancak ne yazık ki, Cumhuriyet Halk Partisi Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan ve yönetimi, meclis grubunu bir araya getirmek yerine sürekli ayrıştırıcı, bölücü ve parçalayıcı bir tutum izlemiştir. Meclis üyelerinin birlik içinde çalışması gerekirken, ilçe başkanı ve yönetimi arka planda bazı meclis üyeleriyle gizli iş birlikleri yaparak grubu bölmüş, ortak akıl ve dayanışmayı yok etmiştir. Kişisel ihtiraslarını Beykoz'un menfaatlerinin önüne koyan bu anlayış, partimizin mecliste etkin olmasını engellemiş, Beykoz'a ve Beykozlulara hizmet etme irademizi dahi hedef alır hale gelmiştir. Benim için esas olan koltuk, makam ya da kişisel hesaplar değil; Beykoz'un geleceği ve Beykozluların menfaatidir. Bu anlayışla, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyor, yoluma halkın iradesini ve Beykoz'un çıkarlarını önceleyen bir çizgide devam edeceğimi kamuoyuna ilan ediyorum." ifadelerini kullandı.

CHP'den istifa eden Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye geçiyor iddiasıCHP'den istifa eden Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye geçiyor iddiası

UĞUR GÖKDEMİR: YALNIZ BIRAKILDIM

Uğur Gökdemir ise, "Yıllardır büyük bir onurla üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nde, atadan babadan miras kalan bu dava yolunda emek verdim, mücadele ettim. Bugün Beykoz'da Belediye Meclis Üyesi olarak halkımıza hizmet etmeye devam ediyorum. Ancak son süreçte yaşananlar beni derinden yıprattı. İl başkanından, avukatlardan, genel başkan yardımcılarına kadar uzanan süreçte, hakkımda açılan davalarda yalnız bırakıldım. Her akşam haberlerde yer alırken, omuz omuza vermemiz gereken bu yolda kendimi sahipsiz hissettim. Tüm bu yaşananlara rağmen partime ve mücadele arkadaşlarıma hiçbir kırgınlık taşımıyor, bugüne kadar birlikte yürüdüğüm herkese teşekkür ediyorum. Ama artık bu şartlarda CHP üyeliğimi sürdürmenin doğru olmayacağına karar verdim. Bugün itibarıyla partimden istifa ediyorum. Bundan sonra Beykoz halkının hakkını, hukukunu ve çıkarlarını bağımsız bir meclis üyesi olarak savunmaya devam edeceğim. Halkımız için mücadelem sürecek." dedi.

NE OLMUŞTU?

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz yıl 30 Ağustos etkinliklerinde düzenlenen konserlere ilişkin ihale sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. 27 Şubat'ta Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 20 kişi gözaltına alınmış, Köseler daha sonra tutuklanmıştı.

Köseler'in görevden alınmasının ardından belediye meclisi tarafından başkan vekilliğine seçilen Özlem Vural Gürzel, Köseler'in tahliye edilip yeniden tutuklanmasının ardından istifasını açıkladı.

"TEHDİT VE BASKIYA MARUZ KALDIM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürzel, süreç boyunca tehdit ve baskıya uğradığını öne sürerek parti yönetimini eleştirdi. AK Partili ve MHP'li meclis üyelerinden destek gördüğünü belirten Gürzel, Beykoz halkı tarafından desteklendiğimin ve değer gördüğümün bilinmesini isterim ifadelerini kullandı.

Abdullah Karlıdağ
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Dönüp partide ne oluyor diye bakmayanlar suçu hemen akp ye atıyorlar.Lan dönüp bi bakın bukadar insan ger.izekalımıda partiden kaçıyolar.Hani CHP çok yükselişte ya,hani akp CHP nin yükselişte olduğu nu bildiği için bunları yapıyor ya.Komik olmayın ya.Biriside çıkıp bu partide neler dönüyor desin. Etrafa çamur atmakla düzelmez bu işler.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Demir:

özgür özel ve imamoğlu sakın. heyecan yapmayın sıra izmir'de sonra bolu'da

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Tokgöz:

En delikanlı belediye başkanı İzmir Büyükşehir belediye başkanı bence.Adam yolsuzluklardan rahatsız olup önceki başkanı şikayet etti.ve şikayet ettiği içinde parti tarafından sevilmeyen başkan oldu. Ö.Özel İzmir'e gittiğinde başkanla tokalaşmayan millet vekilleri vardı.Niye rahatsız oluyorsunuz ki.Bunu başkan yapacağına parti olarak başta Ö.özelnyapmalıydı.Şimdi partiden kaçan kaçana.Ama bunun faturasını bile Hükümete kesmeye çalışıyorlar.

yanıt1
yanıt1
